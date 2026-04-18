જાપાનમાં ચૂપચાપ બની ગઈ 150 મસ્જિદ: શું જાપાનની ઓળખ જોખમમાં છે? જાપાનીઓ રસ્તા પર કેમ ઉતર્યા, જાણો શું છે વિવાદ
Japan Mosque Controversy : જાપાનના ફુજિસાવા શહેરમાં મસ્જિદના નિર્માણને લઈ હાલ હંગામો મચી ગયો છે. વિરોધ પ્રદર્શનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ રહ્યાં છે. જાપાનના દરિયાકાંઠે આવેલા શહેર ફુસિજાવાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર તેજીથી વાયરલ થઈ રહ્યાં છે. જેમાં હજારો સ્થાનિકો પહેલી મસ્જિદના નિર્માણમાં વિરોધ કરતા દેખાઈ રહ્યાં છે. આખરે કેવી રીતે જાપાનમાં મુસ્લિમ વસ્તી વધી ગઈ, જાપાનમાં કેટલા મુસ્લિમ છે તેના પર એક નજર કરીએ.
જાપાનમાં મુસ્લિમોને લઈને કયો ડર સતાવી રહ્યો છે?
જાપાનના કેટલાક ભાગોમાં તેજીથી જનસંખ્યામાં બદલાવ થઈ રહ્યો છે. જેમાં મુસ્લિમ આબાદી પણ સામેલ છે. સાંસ્કૃતિક ભિન્નતાઓ અને એકીકરણને લઈને મોટાપાયે સાર્વજનિક ચર્ચાઓ એક ભાગ બની ગઈ છે. ફુસિજાવામા સાર્વજનિક બેઠકો હવે અરાજકતામાં પરિણમી છે. જેને કારણે પોલીસે હસ્તક્ષેપ કરવાની જરૂર પડી છે. અઝાન અને અંતિમ સંસ્કારના રીતરિવાજોને લઈને લોકોની ચિંતા વધી રહી છે.
ટ્વિટર પર લોકોએ આકરી પ્રતિક્રીયા આપી
જાપાનમાં હાલ આ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, જેને પગલે X પર આકરી પ્રતિક્રીયા જોવા મળી રહી છે. જ્યા દુનિયાભરના યુઝર્સ જાપાનીઓને સલાહ આપતા દેખાઈ રહ્યાં છે. એક યુઝરે કહ્યું કે, જાપાન તેમને પડો. તેમને તમારા દેશમાં પગ જમાવવા ન દો. તેઓ વંદાની જેમ પ્રજનન કરે છે. તમે તેને ક્યારેય નાબૂદ નહી કરી શકો. તે તમારી મહલાઓ ને બાળકોના સામુહિક બળાત્કાર કરશે. જેમ કે, તેઓએ બ્રિટન અને દુનિયાના અન્ય ભાગમાં કર્યુ. શરિયા કાયદા અંતર્ગત મહિલાઓ સાથે પણ આવુ જ કરશે. ઈસ્લામ નથી, શરિયા કાયદો નથી.
વિશ્વભરમાં મુસ્લિમોની વસ્તીમાં તેજીથી વધારો
ઈન્ડોનેશિયા, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને ઈરાન જેવા દેશોમાં માઈગ્રેશનને કારણે મુસ્લિમ વસ્તી સતત વધી રહી છે. લગ્ન કે વ્યક્તિગત રુચિના કારણે સ્થાનિક જાપાની લોકોમાં ઈસ્લામ ધર્મ અપનાવવાનો ટ્રેન્ડ પણ વધી રહ્યો છે.
જાપાનમાં કેટલા મુસ્લિમો છે, કેવી રીતે વધી મુસ્લિમોની વસ્તી
2024-2025 ના અનુમાન અનુસાર, જાપાનમાં લગભગ 230,000 થી 420,000 મુસ્લિમો રહેતા હતા. આ કુલ જાપાની વસ્તીના લગભગ 0.28% થી 0.30% છે. તેમાં મોટાભાગના વિદેશી પ્રવાસી છે, જ્યારે કે લગભગ 47,000-50,000 જાપાની નાગરિક છે. ઓસાકા, ટોક્યો, નાગોયા અને યોકોહામા જેવા મોટા શહેરોમાં મુસ્લોની સંખ્યા વધારે છે.
જોતજોતામાં 150 થી વધુ મસ્જિદ પણ બની ગઈ
જાપાનમાં હવે 150 થી વધુ મસ્જિદ બની ગયા છે. તો 130 થી વધુ નમાજના સ્થળ બન્યા છે. સાઉથ ચાઈના મોર્નિંગ પોસ્ટની રિપોર્ટ અનુસાર, વાસેડા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર એમેરિટ્સ અને જાપાનમાં મુસ્લિમ મામલાના એક્સપર્ટ હિરોફુમી તાનાદાના અનુમાન અનુસાર, વર્ષ 2024 ની શરૂઆતમા દેશમાં મુસ્લિમ આબાદી લગભગ 350000 હતી. જે 2010 માં 111000 મુસ્લિમોની સરખાણીમાં ત્રણ ગણા વધી ગયા. તેમાંથી 54000 જાપાની છે, જેઓએ ઈસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો છે. 1980 માં સમગ્ર જાપાનમાં માત્ર ચાર મસ્જિદ હતી, હવે જુન 2024 સુધી તેની સંખ્યા વધીને 150 મસ્જિદ થઈ ગઈ છે.
