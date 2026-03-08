મળો ગુજરાતની મધર ટેરેસાને, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા ગરીબ બાળકોને શિક્ષણની નવી દિશા આપી

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોમળો ગુજરાતની મધર ટેરેસાને, ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા ગરીબ બાળકોને શિક્ષણની નવી દિશા આપી

Women's Day 2026 નરેશ ભાલિયા/જેતપુર : ‘વિદ્યાદાન સૌથી મોટું દાન છે…’ એવું શાસ્ત્રોમાં કહેવાય છે. અને આ વાક્યને સાચા અર્થમાં સાબિત કરતી એક એવી મહિલા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે આજે વાત કરીએ જેતપુરમાં ગરીબ અને સ્લમ વિસ્તારમાં રહેતા બાળકોને શિક્ષણ આપીને તેમના ભવિષ્યને નવી દિશા આપતી એક પ્રેરણાદાયી મહિલા પ્રીતિ અગ્રવાલ વિશે, જેમને ઘણા લોકો “ગુજરાતની મધર ટેરેસા” તરીકે પણ ઓળખે છે.
 

તા. 22 ઓક્ટોબર 1985ના રોજ કોલકાતાના બાંગુર એવન્યુમાં સુશીલકુમાર જાલાન અને અરુણા જાલાનના પરિવારમાં પ્રિતી જાલાનનો જન્મ થયો હતો. બાળપણથી જ કંઈક અલગ કરવાની લાગણી અને સમાજ માટે કામ કરવાની ભાવના તેમની અંદર હતી. અભ્યાસમાં તેજસ્વી રહેલી પ્રિતીબેને કોલકાતાની પ્રસિદ્ધ ઑક્સિલિયમ કોન્વેન્ટ સ્કૂલમાંથી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ બેચલર ઓફ કોમર્સની ડિગ્રી મેળવી. ત્યારબાદ ટેક્સટાઈલ ડિઝાઇનિંગ અને અક્યુપ્રેસર ક્ષેત્રમાં પણ અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો.

લગ્ન બાદ તેઓ પોતાના પતિ ગિતેશ અગ્રવાલ સાથે જેતપુર આવ્યા અને અહીંથી સમાજ માટે કંઈક કરવાનો સંકલ્પ વધુ મજબૂત બન્યો. વર્ષ 2015માં બનેલી એક નાની ઘટના તેમના જીવનનું મોટું મિશન બની ગઈ. એક દિવસ શાકભાજી બજારમાં તેમણે એક બાળકને પુસ્તકમાં કંઈક લખતા જોયું. પૂછતાં બાળકએ કહ્યું કે તે અભ્યાસ કરવા માંગે છે, પરંતુ તેની પાસે યોગ્ય સાધનો નથી. બસ એ જ ક્ષણે પ્રિતી અગ્રવાલે ગરીબ બાળકોને નિઃશુલ્ક શિક્ષણ આપવાનો સંકલ્પ કર્યો

1 જાન્યુઆરી 2016ના રોજ માત્ર 13 બાળકો સાથે પોતાના ઘરે શરૂ થયેલી “માય ઇન્ડિયા એજ્યુકેર” સંસ્થા આજે શિક્ષણનું પ્રેરણાદાયી કેન્દ્ર બની ગઈ છે. શરૂઆતમાં ઘરે જ બાળકોને ભણાવવાનું શરૂ થયું હતું, પરંતુ ધીરે ધીરે બાળકોની સંખ્યા વધતી ગઈ. આજે લગભગ 10 વર્ષ પછી તેમની પાસે આશરે 80 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરવા માટે આવે છે, જેમને ત્રણ અલગ અલગ બેચમાં ભણાવવામાં આવે છે. આ સંસ્થામાં બાળકોને માત્ર ગુજરાતી માધ્યમ જ નહીં પરંતુ કેટલાક બાળકોને ઈંગ્લિશ મીડીયમમાં પણ અભ્યાસ માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. 

ગરીબ બાળકોને  ભણાવવા પર ફોકસ 

અહીં ભણવા આવતા મોટા ભાગના બાળકો સ્લમ વિસ્તારમાંથી આવે છે. જેમાં શાકભાજી વેચતા પરિવારોના બાળકો, મજૂરી કરતા માતાપિતાના બાળકો તેમજ આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોના બાળકો સામેલ છે. પ્રિતી અગ્રવાલ આવા બાળકોને શિક્ષણ આપી તેમના ભવિષ્યને નવી દિશા આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. ઈંગ્લિશ મીડીયમમાં પણ શિક્ષણ આપવામાં આવતું હોવાથી બાળકોના માતા-પિતા ખૂબ ખુશ છે.

મૂળ કોલકાતાની હોવાથી શરૂઆતના દિવસોમાં ભાષા પણ એક મોટો પડકાર હતો. બાળકો ગુજરાતી બોલતા હતા જ્યારે પ્રિતી ને ગુજરાતી આવડતું નહોતું. પરંતુ ડાન્સ ટીચર હોવાને કારણે તેઓ બાળકોને ડાન્સ અને પ્રવૃત્તિઓના માધ્યમથી અભ્યાસ સમજાવતા હતા. ધીરે ધીરે બાળકો સાથે જોડાવા માટે તેમણે ગુજરાતી ભાષા પણ શીખી લીધી અને આજે તેઓ સરળતાથી ગુજરાતી ભાષામાં બાળકોને ભણાવે છે. 

આ સંસ્થા માત્ર અભ્યાસ પૂરતી મર્યાદિત નથી. અહીં બાળકોને યોગ, પ્રાર્થના, નૈતિક મૂલ્યો, કલા, સંગીત અને કરાટે જેવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સર્વાંગી વિકાસ માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે દફતર, નોટબુક, પેન-પેન્સિલ જેવી જરૂરી સ્ટેશનરી પણ આપવામાં આવે છે. કોરોના જેવી કપરા સમયમાં પણ પ્રિતી અગ્રવાલે બાળકોને ઓનલાઇન શિક્ષણ આપ્યું અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને માસ્ક, સેનેટાઈઝર અને ખોરાક જેવી મદદ પણ કરી

સમાજસેવાના આ ઉમદા કાર્ય બદલ પ્રિતી અગ્રવાલને નારી શક્તિ એવોર્ડ, ગ્લોબલ વુમન અચીવર્સ એવોર્ડ, એજ્યુકેશન આઈકન એવોર્ડ સહિત કુલ 18થી વધુ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે, તેમની કામગીરીની પ્રશંસા પણ કરવામાં આવી છે અને તેમને “ગુજરાતની મધર ટેરેસા” તરીકે પણ સંબોધવામાં આવે છે,

પ્રીતિ અગ્રવાલ દ્વારા સંચાલિત અભ્યાસ કેન્દ્રમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ સારી અને સરળ રીતે અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. અહીં શિક્ષણની રીત એવી રાખવામાં આવી છે કે બાળકો સરળતાથી વિષયને સમજી શકે. પરિણામે, પહેલા કરતા બાળકોને અભ્યાસમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થયો છે અને તેઓને ગુણવત્તાપૂર્ણ શિક્ષણ મળી રહ્યું છે.

