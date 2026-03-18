પોલીસ સામે સિંહ બનનારા હુમલાખોરો હવે બન્યા ભીની બિલાડી, ખાખીએ ભરબજારે ભણાવ્યા કાયદાના પાઠ

Patan News: પાટણ જિલ્લાના ચાણસ્મા તાલુકાના જીલિયા ગામે ભાવેશ દેસાઇના ફાર્મ હાઉસ ઉપર પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે રવિવારે મધ્ય રાત્રિએ વિવિધ ગાડીઓમાં ઘાતક હથિયારો સાથે ઘસી આવેલા 15 થી 20 શખ્સોના ટોળાએ પથ્થરમારો કરી હિંસક હુમલો કરતા સનસનાટી મચી છે. આ હુમલામાં સુરક્ષા માટે આવેલ ચાણસ્મા પોલીસની બોલેરો કાર, 112 વાન ઉપર પણ પથ્થરમારો કરતા 112 વાનના કાચ તૂટી ગયા હતા. 

Updated:Mar 18, 2026, 07:18 PM IST

આ બધાની વચ્ચે સૌથી ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. સુરક્ષા માટે ઉભેલી પોલીસ ગુંડાઓને જોઈને ભાગે છે. હુમલાખોરોનો આતંક જોઈ પોલીસની ગાડી વધુ પોલીસફોર્સ લેવા પરત ચાણસ્મા આવી હતી. આ દરમિયાન હુમલાખોરોએ ફાર્મહાઉસના ગેટના ભાગે ભારે તોડફોડ કરી હતી. બનાવને પગલે અલગ અલગ ટીમો બનાવી 18 જેટલા આરોપીઓને ઝડપી લઈ આજે તેઓનું જાહેરમાં સરઘસ કાઢી તેઓને મેથીપાક ચખાડી કાયદાના પાઠ ભણાવ્યા હતા.

જીલિયા ગામે ફાર્મહાઉસ ઉપર હુમલાની આ ઘટના મામલે રોનકકુમાર દિનુભાઇ દેસાઇએ ચાણસ્મા પોલીસ મથકે નોંધાવેલી ફરીયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં ફાર્મહાઉસના સી.સી.ટી.વી. કેમેરાની કુટેજો ચેક કરતા ફાર્મહાઉસના ગેટ પાસે પોલીસની બોલેરો ગાડી ઉભી હતી. તે સમયે થોડીવારમાં આઠેક જેટલી ગાડીઓમાં 15થી 20 જેટલા લોકો હાથમાં ધારીયા, તલવાર, લાકડીઓ જેવા હથિયાર લઇ નીચે ઉતરે છે અને છુટા હાથે પથ્થરમારો કરી ગેટની તોડફોડ કરી ભાવેશ દેસાઈના નામની બુમો પાડી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા સંભળાય છે.

જેમાં જીતુભા (રહે. મુડેઠા), જહુભા (રહે.વામૈયા) અને દલપુજી (રહે.વામૈયા) તેમજ અન્ય 15 થી 20 અજાણ્યા હુમલાખોરો હતા. પોલીસે ફરીયાદના આધારે ગુનો નોંધી આરોપીઓને ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. આરોપીની પકડવા માટે LCB, SPG, ચાણસ્મા પોલીસ સહિતની અલગ અલગ ટીમો કામે લાગી હતી.

પાટણના ઝીલીયાગામમાં પોલીસવાન પર હુમલો કરનારાઓની શાન ઠેકાણે આવી. પોલીસ સામે સિંહ બનનારા અત્યારે ભીની બિલાડી જેવા જોવા મળ્યા છે. પોલીસે 18 આરોપીઓને ઝડપીને વરઘોડો કાઢ્યો.

આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા 18 જેટલા આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી લઇ જાહેરમાં તેઓનું સરઘસ કાઢી કાઢ્યું હતું. ચાણસ્મા પોલીસ સ્ટેશનથી બસ સ્ટેન્ડ સુધી આરોપીઓને જાહેરમાં વરઘોડો કાઢી તેઓને ડંડા વાળી કરી તેઓને કાયદાના પાઠ ભણાવ્યા હતા. પોલીસે આરોપીઓનો જાહેરમાં વરઘોડો કાઢ્યો અને માફી મગાવી છે. પોલીસે આરોપીઓને કાયદાનો પાઠ ભણાવતા વીડિયોમાં આરોપી રડતા અને માફી માગતા નજરે પડ્યા છે.  

આરોપીઓને કાયદાનો પાઠ ભણાવવા માટે કાઢવામાં આવેલા વરઘોડાને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકોના ટોળેટોળા એકત્ર થયા હતા. ત્યારબાદ જે સ્થળે ઘટના બની હતી, ત્યાં ભાવેશ દેસાઈના ફાર્મ હાઉસ ખાતે પણ આરોપીઓને લાવી તેઓનું સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું.

આમ સામાન્ય લોકોમાંથી આવા અસામાજિક તત્વોનો ડર દૂર થાય તે માટે પોલીસે જાહેરમાં આરોપીઓને ડંડા વાળી કરી હતી. જો કે, આ ગુનામાં સડોવાયેલા દલપુજી અને જીતુભા પોલીસ પકડથી દૂર છે, તેઓને ઝડપી પાડવાના પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

નોંધનીય છે કે, આ ઘટનામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં નિષ્ફળ રહેલા પોલીસ કર્મચારીઓ સામે જિલ્લા પોલીસ વડાએ લાલ આંખ કરી છે. ફરજમાં બેદરકારી દાખવવા બદલ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા કર્મચારીઓની વિગત જાણીએ તો ચાણસ્મા પીઆઈ આર.એચ. સોલંકી, ASI હરીશ અરજનભાઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલ સંજયકુમાર મોહનલાલ અને અન્ય 5 પોલીસ કર્મચારીઓ અને 5 જીઆરડી (GRD) જવાનોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

