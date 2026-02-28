Jio નો ધમાકેદાર પ્લાન, 200 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં મળશે કોલિંગ અને ડેટાનો લાભ
Jio Ka sabse sasta monthly plan: રિલાયન્સ જિયો દેશની સૌથી મોટી ટેલીકોમ કંપની છે. દેશમાં આશરે 51 કરોડ લોકો કંપનીની સર્વિસનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમે જિયો સિમનો ઉપયોગ કરો છો તો અમે તમને કંપનીના 28 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવતા સસ્તા પ્લાન વિશે જણાવીશું.
Jio પોતાના કરોડો ગ્રાહકોને ઘણા સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન ઓફર કરે છે. કંપનીની પાસે દરેક કેટેગરીના યુઝર માટે ઘણા રિચાર્જના વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. જિયોની પાસે જ્યાં લાંબી વેલિડિટીવાળા પ્લાન્સની ભરમાર છે તો લિસ્ટમાં ઘણા શોર્ટ ટર્મ વેલિડિટી સાથે આવતા પ્લાન ઉપલબ્ધ છે. સારી વાત છે કે જિયોના શોર્ટ ટર્મ પ્લાન પણ સસ્તા અને આકર્ષક છે.
જો તમે લાંબી વેલિડિટીવાળો પ્લાન લેવા ઈચ્છતા નથી અને કોઈ સસ્તો પ્લાન શોધી રહ્યાં છો તો અમે તમારી ચિંતા દૂર કરીશું. જિયોની પાસે એક ધમાકેદાર સસ્તો મંથલી પ્લાન હાજર છે.
તમને જણાવી દઈએ કે જિયોએ ગ્રાહકોની સુવિધા માટે રિચાર્જ પ્લાનને ઘણી કેટેગરીમાં વિભાજીત કરી રાખ્યા છે. જિયોની પાસે એક વેલ્યુ કેટેગરી છે, જેમાં ઘણા સસ્તા પ્લાન સામેલ છે.
આ વેલ્યુ સેક્શનમાં તમને 28 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવતો સસ્તો પ્લાન ઓફર કરવામાં આવે છે. તેને લઈને તમે મોંઘા પ્લાનની ચિંતાથી ફ્રી થઈ શકો છો.
જિયોના જે રિચાર્જ પ્લાનની અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ તેની કિંમત 189 રૂપિયા છે. આ સસ્તા પ્રીપેડ પ્લાનમાં તમને 28 દિવસની વેલિડિટી ઓફર કરવામાં આવે છે. આ જિયોનો 28 દિવસ ચાલનાર સૌથી સસ્તો કોલિંગ પ્લાન છે.
આ રિચાર્જ પ્લાનમાં કંપની મોબાઇલ યુઝર્સન 28 દિવસ માટે લોકલ અને એસટીડી બધા નેટવર્ક પર અનલિમિટેડ કોલિંગની સુવિધા આપે છે. આ સાથે તમને 28 દિવસની વેલિડિટી માટે કુલ 300 ફ્રી એસએમએસ આપવામાં આવે છે.
આ સસ્તા પ્લાનમાં જિયો ફ્રી અનલિમિટેડ કોલિંગનીસાથે ઈન્ટરનેટ ડેટા પણ આપી રહ્યું છે. તેમાં તમને લિમિટેડ ડેટા મળે છે, પરંતુ તે કામ આવી શકે છે. જિયોના આ પ્લાનમાં માત્ર બે જીબી ડેટા આપવામાં આવે છે.
