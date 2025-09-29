ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Mukesh Ambani લાવ્યા સૌથી સસ્તો Plan! 100 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં Free કોલિંગ અને ઇન્ટરનેટ

Jio Recharge Plans: જો તમે પણ ઓછી કિંમતમાં શાનદાર રિચાર્જ પ્લાન શોધી રહ્યાં છો તો અહીં જિયોના કેટલાક સસ્તા અને શાનદાર બેનિફિટ્સ આપતા પ્લાનની જાણકારી આપવામાં આવી છે. જેની કિંમત 75 રૂપિયાથી 223 રૂપિયા સુધી છે. આ બધા પ્લાન્સમાં ડેલી ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી જિયો ટીવીનું એક્સેસ સામેલ છે. આવો વિગતવાર જાણીએ.

Updated:Sep 29, 2025, 01:27 PM IST

જિયોનો 75 રૂપિયાવાળો પ્લાન

જિયોનો 75 રૂપિયાનો પ્લાન 23 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે. તેમાં યુઝર્સને 0.1GB ડેટા સાથે 200MB એક્સ્ટ્રા ડેટા મળે છે. અનલિમિટેડ કોલ્સ, 50 એસએમએસ અને જિયો ટીવીનું એક્સેસ મળે છે.

91 રૂપિયાનો પ્લાન

આ રિચાર્જ પ્લાનમાં 28 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવી છે. તેમાં દરરોજ 0.1GB ડેટાની સાથે 200MB ડેટા અલગથી મળે છે. સાથે જિયો ટીવીનો બેનિફિટ આપવામાં આવે છે.

જિયોનો 125 રૂપિયાવાળો પ્લાન

125 રૂપિયાવાળા પ્લાનમાં 23 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. તેમાં દરરોજ 0.5GB ડેટા બેનિફિટ આપવામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં પણ અનલિમિટેડ કોલિંગ અને જિયો ટીવી એક્સેસ સામેલ છે.

152 રૂપિયાનો પ્લાન

 જિયોના 152 રૂપિયાવાળા પ્લાનમાં 28 દિવસની વેલિડિટી સાથે દરરોજ 0.5 જીબી ડેટા મળે છે. સાથે અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી એસએમએસ મળે છે. આ પ્લાનમાં પણ જિયો ટીવી આપવામાં આવે છે.

જિયોનો 186 રૂપિયાવાળો પ્લાન

186 રૂપિયાવાળો પ્લાન 28 દિવસ સુધી ચાલે છે. તેમાં દરરોજ 1જીબી ડેટા મળે છે. યુઝર્સને આ પ્લાનમાં જિયો ટીવીનું એક્સેસ આપવામાં આવે છે. સાથે અનલિમિટેડ કોલિંગની મજા સામેલ છે.

223 રૂપિયાનો પ્લાન

 જિયોના 223 રૂપિયાના પ્લાનમાં તમને 28 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. તેમાં અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે યુઝર્સને 2જીબી ડેટા આપવામાં આવે છે. આ સિવાય પ્લાનમાં જિયો ટીવીનો બેનિફિટ આપવામાં આવે છે.

