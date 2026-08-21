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98 દિવસ સુધી ટેન્શન ફ્રી!196GB ડેટા સાથે જિયોનો સૌથી સસ્તો બજેટ પ્લાન, મળશે અનેક ફાયદા

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 21, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:50 AM IST

શું તમે પણ લાંબી વેલિડિટી સાથે આવતો જોરદાર પ્લાન શોધી રહ્યાં છો તો જિયોનો આ પ્લાન તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે. તેમાં 98 દિવસની વેલિડિટી સાથે દરરોજ 2જીબી ડેટા સહિત ઘણા ફાયદા મળે છે.

જિયોનો શાનદાર પ્લાન1/6

જિયોનો શાનદાર પ્લાન

જો તમે લાંબી વેલિડિટી ઈચ્છો છો તો જિયોનો આ પ્લાન તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. આ પ્લાનમાં ડેટા અને કોલિંગ સિવાય અન્ય એડિશનલ બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.  

દરરોજ મળશે 2GB ડેટા2/6

દરરોજ મળશે 2GB ડેટા

Jio નો આ પ્લાન 999 રૂપિયાનો છે. તેમાં દરરોજ 2જીબી હાઈ-સ્પીડ ડેટા મળે છે. તો 98 દિવસની વેલિડિટી પ્રમાણે યુઝર્સને કુલ 196GB ડેટા મળે છે.

કોલિંગ અને SMS પણ મળશે3/6

કોલિંગ અને SMS પણ મળશે

આ પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ વોયસ કોલિંગની સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે. આ સિવાય દરરોજ 100 SMS પણ મળે છે.

JioHotstar નું સબ્સક્રિપ્શન4/6

JioHotstar નું સબ્સક્રિપ્શન

Jio ના આ પ્લાનમાં યુઝર્સને  JioHotstar Mobile નું સબ્સક્રિપ્શન મળે છે. આ સિવાય પ્લાનમાં 50GB ક્લાઉડ સ્ટોરેજનું પણ એક્સેસ સામેલ છે.

Google Gemini AI Pro નો ફાયદો5/6

Google Gemini AI Pro નો ફાયદો

આ પ્લાનની સાથે કંપની તરફથી Google Gemini AI Pro નો ફાયદો પણ આપવામાં આવી રહ્યો છે, જેની કિંમત 35100 રૂપિયા છે. આ સિવાય  5,000GB Google AI Cloud Storage અને Nano Banana જેવા બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.

5G યુઝર્સ માટે ખાસ ફાયદો6/6

5G યુઝર્સ માટે ખાસ ફાયદો

જો તમારી પાસે 5જી સ્માર્ટફોન છે અને તમે જિયોના 5જી નેટવર્ક વિસ્તારમાં રહો છો તો તમે અનલિમિટેડ 5જી ડેટાનો લાભ ઉઠાવી શકો છો. તે માટે ફોન અને લોકેશન બંને 5જી નેટવર્કથી કનેક્ટ હોવું જરૂરી છે.

TAGS:
Jio 999 Plan

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