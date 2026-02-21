Jioએ ચુપચાપ લોન્ચ કર્યો સસ્તો પ્લાન, ₹365 માં મળશે ડેટા-કોલિંગ અને OTT બેનિફિટ્સ
જિયોએ ચુપચાપ એક સસ્તો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે, જે વેલ્યુ રિચાર્જનો હિસ્સો છે. કંપનીએ 365 રૂપિયાનો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે, જે ઓછી કિંમતમાં લાંબી વેલિડિટી ઓફર કરે છે. તેમાં યુઝર્સને ડેટા, કોલિંગ અને એસએમએસની સાથે ટોકટાઇમ પણ મળે છે. એટલે કે એક પ્લાનમાં ઘણા બેનિફિટ્સ મળશે.
જિયોના આ પ્લાનમાં તમને એડિશનલ બેનિફિટ્સ પણ મળશે. જિયોનો 365 રૂપિયાવાળો પ્લાન 30 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે. તેમાં અનલિમિટેડ વોયસ કોલની સુવિધા મળે છે.
આ રિચાર્જમાં 25 જીબી ડેટા મળશે. તેમાં 100 એસએમએસનો લાભ મળશે. એટલે કે 25 જીબી ડેટા અને 100 SMS અને અનલિમિટેડ કોલિંગ 30 દિવસ માટે મળશે. સાથે પ્લાનમાં 7.47 રૂપિયાનો ટોકટાઇમ મળશે.
આ સાથે કંપની એડિશનલ બેનિફિટ્સ પણ આપી રહી છે. સ્પેશિયલ ઓફર હેઠળ કંપની જિયોહોટસ્ટાર નું મોબાઈલ અને ટીવી એક્સેસ ત્રણ મહિના માટે ઓફર કરશે. આ પ્લેટફોર્મને તમે બે ડિવાઇસ પર એક્સેસ કરી શકશો.
આ સિવાય 50GB ડેટા JioAi Cloud હેઠળ મળશે. તમે 50 જીબી ડેટા ક્લાઉડ સ્ટોરેજમાં રાખી શકશો. કંપની Google Gemini Pro પ્લાન પણ ઓફર કરી રહી છે.
35100 રૂપિયાનો Google Gemini Pro પ્લાન યુઝર્સને ફ્રી મળશે. પરંતુ તેને એક્ટિવ કરવો પડશે. મહત્વનું છે કે આ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.
