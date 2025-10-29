ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Jioનો આ પ્લાન છે ખાસ...માત્ર 51 રૂપિયામાં યુઝર્સને મળશે અનલિમિટેડ ડેટા

Jioના પોર્ટફોલિયોમાં અનેક રિચાર્જ પ્લાનનો સમાવેશ થાય છે. કંપની કેટલાક ખૂબ જ ખાસ પ્લાન પણ ઓફર કરે છે. અમે આવા જ એક પ્લાન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેની કિંમત ફક્ત 51 રૂપિયા છે. 

Updated:Oct 29, 2025, 03:16 PM IST

Jioએ આ પ્લાન એવા યુઝર્સ માટે લોન્ચ કર્યો છે જેઓ તેમના પ્લાનને Jio 4G થી Jio 5G માં અપગ્રેડ કરવા માંગે છે. કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં ઘણા પ્લાન છે જે Jio 5G સેવા ઓફર કરતા નથી. આ પ્લાન તે Jioના ટાર્ગેટ બનાવે છે. 

Jioના 51 રૂપિયાના પ્લાનનો ઉપયોગ કરીને, તમે તમારી Jio 4G સેવાને Jio 5G માં અપગ્રેડ કરી શકો છો. વધુમાં કંપની આ પ્લાન સાથે ડેટા પણ ઓફર કરે છે. તમને 3GB Jio 4G ડેટા અને અમર્યાદિત 5G ડેટા મળશે. આ એક્ટિવ પ્લાનની વેલિડિટી માટે કામ કરશે. 

જો કે, આ યોજનાનો ઉપયોગ કરવા માટે કેટલીક શરતો છે. જો તમે તે બધી શરતો પૂરી કર્યા વિના તેનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ યોજના નકામી છે. પ્રથમ તમારી પાસે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે એક એક્ટિવ પ્લાન હોવો જરૂરી છે.

આનો અર્થ એ છે કે તમે તેનો ઉપયોગ ફક્ત ત્યારે જ કરી શકો છો જો તમે પહેલાથી જ તમારું કનેક્શન રિચાર્જ કર્યું હોય. વધુમાં, જો તમારો પ્લાન ઓછામાં ઓછો 1.5 GB દૈનિક ડેટાવાળો હશે તો જ તમને 5G અપગ્રેડનો લાભ મળશે. 

જો તમે આનાથી ઓછા દૈનિક ડેટાવાળા પ્લાનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો તમને કોઈ લાભ મળશે નહીં કારણ કે તમે તમારા પ્લાનને અપગ્રેડ કરી શકશો નહીં. જો કે, 2GB દૈનિક ડેટાવાળા પ્લાન સાથે તમને આની જરૂર રહેશે નહીં.

