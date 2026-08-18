/કેટલી સંપત્તિના માલિક છે જીતુ વાઘાણી ? જાણો ગુજરાતના કૃષિ મંત્રી પાસે કેટલા કરોડની છે મિલકત

Jitu Vaghani Net Worth : ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠકના ધારાસભ્ય છે. ભાજપમાં લાંબા સમયથી સક્રિય છે અને 2016થી 2021 સુધી ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ પણ રહ્યા હતા. ત્યારે તેઓ કેટલી સંપત્તિના માલિક છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Jitu Vaghani Net Worth : ગુજરાતની રાજનીતિના દિગ્ગજ નેતા જીતુ વાઘાણી હાલમાં ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી છે અને કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ, સહકાર, પશુપાલન, ગાય સંવર્ધન, મત્સ્યઉદ્યોગ અને પ્રોટોકોલ મંત્રાલય સંભાળે છે. તેઓ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય છે.
જીતુ વાઘાણીનો જન્મ 15 સપ્ટેમ્બર, 1970ના રોજ ભાવનગરમાં થયો હતો. તેઓ લાંબા સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે. વિદ્યાર્થી જીવનથી જ તેઓ ભાજપના સંગઠનમાં સક્રિય રહ્યા હતા, જેના કારણે તેમને પક્ષમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ મળતી ગઈ.
સંગઠનથી લઈને રાજ્ય સરકાર સુધીની તેમની સફર સતત ચર્ચામાં રહી છે. તેઓ ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠક પરથી અનેક વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે અને અગાઉ પણ રાજ્ય સરકારમાં શિક્ષણ મંત્રી તરીકેની જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા છે.
જીતુ વાઘાણીએ સૌપ્રથમ 2007માં વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી હતી. જેમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલ સામે ભાવનગર(દક્ષિણ)થી ચૂંટણી લડી હતી. જોકે તેઓ 7 હજારથી વધુ મતોથી હારી ગયા હતા. જો કે, 2012માં ભાવનગર (પશ્ચિમ)થી 53,892 મતોના રેકોર્ડ તફાવતથી જીતીને સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી મોટી જીત નોંધાવી હતી.
2017માં 27,000 મતોના તફાવતથી ફરી જીત્યા અને 2022માં પણ આ બેઠક જાળવી રાખી હતી. 2016થી 2021 દરમિયાન ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે.
વર્ષ 2022ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન આપેલા સોગંદનામા (Affidavit) મુજબ, જીતુ વાઘાણીની કુલ સંપત્તિ અંદાજે ₹8.52 કરોડ છે. જીતુ વાઘાણી મુખ્યત્વે ખેતી અને બાંધકામ (Construction)ના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે.
(નોંધ: આ માહિતી તેમના દ્વારા ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલા સત્તાવાર એફિડેવિટ પર આધારિત છે.)