કોણીના ભાગેથી શ્વાસ ખેંચી ચિલમ પીવે છે, ભવનાથના મેળામાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા સાધ્વી!

Mahashivratri: જૂનાગઢના ભગનાથમાં આવતીકાલે મહાશિવરાત્રિના મેળાની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવશે. જૂનાગઢમાં ચાલી રહેલા શિવરાત્રિના મેળામાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો અને ભક્તો પહોંચ્યા છે. ત્યારે આજે અમે તમને કોણીથી ચિલમ પીતા એક સાધુ વિશે જણાવીશું.
Junagadh News: ગરવા ગિરનારની ગોદમાં મહાશિવરાત્રિનો મેળો જામ્યો છે. ચારે તરફ હર હર મહાદેવના નાજ સાંભળવા મળી રહ્યાં છે. મોટી સંખ્યામાં મહાશિવરાત્રિના મેળા માટે ભક્તો જૂનાગઢ પહોંચ્યાં છે. અનેક સાધુ-સંતો પણ જૂનાગઢમાં હાજર છે. આ મેળામાં સૌથી મોટું આકર્ષણ નાગા સાધુઓ અને તેમની તપસ્યા છે. નાગા સાધુઓના દર્શન કરવા અને આશીર્વાદ લેવા મોટી સંખ્યામાંથી લોકો અહીં પહોંચ્યા છે.
કોણીના ભાગેથી શ્વાસ ખેંચી ચિલમ પિતા સાધુની ચર્ચા
જૂનાગઢના ભવનાથમાં આયોજીત મહાશિવરાત્રિના મેળામાં નાગાસાધુ ત્રિવેણીગિરિ મહારાજની ચર્ચા થઈ રહી છે. તેઓ અનોખી રીતે ચિલમ પીવા માટે જાણીતા છે. સાધુ સંતો પણ પોતાના ધુણા ધખાવી રહ્યા છે અને આશ્ચર્યની વચ્ચે એક યુવતીએ અંતરની આત્માનો અવાજ સાંભળીને ભગવો ધારણ કરી લીધો અને દુનિયાથી અને સાધુ સંતો થી કંઈક અલગ પ્રકારથી ચિલમ પ્રગટ કરવાની ખૂબી ધરાવે છે તેથી તેને જોવા લોકોની ભીડ જામે છે. ઉત્તર ગુજરાતથી છેલ્લા 25 વર્ષ જુનાગઢ મહાશિવરાત્રી મેળામાં આવતા પૂજ્ય ત્રિવેણી ગીરીને ખબર છે કે ગાંજો પીવાથી નુકસાન થાય છે પરંતુ જો અસલી અને ઓરીજનલ હોય તો પ્રભુ સાથેની લગની લગાવી દે.શે અને તમે જે કંઈ પણ પૂછો તેના સત્ય જવાબો પણ તમને મળી રહે છે.
ખંભા પાસે રાખી અને હાથને નાક પાસે સ્પર્શ કરાવી અને ચિલમ જોવા લોકો એકઠા થાય છે ખાસ કરીને યોગ સાધના દ્વારા અને ખૂબ જ પ્રેક્ટિસ પછી ગુરુના આશીર્વાદ થકી આ આવડત ઉપર સીધી અસર કરે છે. ખંભેથી યોગ-પ્રાણાયમથી ચિલમ પીવાની રીતેને ચિલમ કા ઈલમ કહેવાય છે. સુધુઓ જે રીતે ચિલમ પીવે છે, તે નશો કરવા માટે નહિં પરંતુ પોતાનાં મનને વશમાં રાખવા માટે અને ધ્યાન યોગ કરી પોતાનાં મનને શાંત રાખી અને ઉગ્ર ન થાય તે માટે પીવે છે. આ ચિલમ કા ઈલમની રીતથી પીવાથી ધુવાળાને ફીલ્ટર કરી શુધ્ધ કરીને ફેફંસા સુધી પહોંચાડે છે. એટલા માટે યોગ દ્વારા ચિલમ પીએ છે જેને નામ દેવામાં આવ્યું છે ચિલમ કા ઈલમ.
લોકોને કરી અપીલ
સાધ્વી ત્રિવેણીગીરીએ યુવાનોને અપીલ કરી છે કે સાધુઓ તો પોતાને વશમાંરાખવા માટે ચિલમ-ગાંજો પીવે છે, પરંતુ યુવાનોએ નશા તરફ ન વળવું જોઈએ. કોઈ જાતની મોજમજા માટે નશો ન કરવો જોઈએ.
