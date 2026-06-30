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જુલાઈમાં આ ત્રણ રાશિઓના ચમકશે સિતારા, અટકેલા કામ થશે પૂરા, અણધાર્યો થશે લાભ!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:36 PM IST

July Rashifal : જુલાઈ મહિનામાં ગ્રહોની ચાલ ચોક્કસ રાશિઓ પર ખૂબ જ સકારાત્મક અસર કરી શકે છે. આ રાશિઓને ભાગ્યનો પણ સાથ મળવાની શક્યતા છે. ત્યારે જુલાઈ મહિનામાં કઈ ભાગ્યશાળી રાશિઓને લાભ મળશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

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July Rashifal : જુલાઈમાં શુક્ર, સૂર્યની સાથે શનિ અને બુધની પણ ચાલ બદલાશે. આ ગ્રહોની ગતિવિધિઓ ચોક્કસ રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ પરિણામો આપી શકે છે. આ રાશિઓના વ્યક્તિઓ સારા નસીબની મદદથી જીવનમાં પ્રગતિ અનુભવી શકે છે અને અટકેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થતા જોઈ શકે છે. 

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિનો શાસક ગ્રહ જુલાઈમાં સુખ-શાંતિના ભાવમાંથી પસાર થશે, જેનાથી તમને ખુશી અને સુખાકારી મળશે. સૂર્યની સ્થિતિ પણ સકારાત્મક પરિણામો આપે તેવી શક્યતા છે. ભાગ્ય તમારી તરફેણમાં રહેશે, જે સંભવિત રીતે મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓના ઉકેલ તરફ દોરી જશે. આ રાશિના વ્યવસાયિકોને નફો મેળવવાની મજબૂત તક છે.   

સિંહ રાશિ3/5

સિંહ રાશિ

જુલાઈમાં સિંહ રાશિની સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે કારણ કે શુક્ર તમારા લગ્ન ભાવમાં સ્થિત થશે. આ રાશિના વ્યક્તિઓને સારા નસીબની મદદથી તેમના ઇચ્છિત સ્થાન પર નોકરી મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે. મીડિયા, ફેશન ઉદ્યોગ અથવા ફિલ્મ જગતમાં કામ કરવાની ઇચ્છા રાખનારાઓને ઉત્તમ તકો મળી શકે છે. અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. 

ધન રાશિ4/5

ધન રાશિ

જુલાઈ તમારા કૌટુંબિક જીવન અને કારકિર્દી બંનેમાં ઉત્તમ ફેરફારો લાવી શકે છે. નસીબ તમને તમારી કારકિર્દીમાં પ્રગતિ તરફ દોરી જશે અને કેટલાક વ્યક્તિઓ અણધારી રીતે ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જૂના સંપર્કો દ્વારા કેટલાક તેમની ઇચ્છિત નોકરી મેળવી શકે છે. 

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Rashifal
july rashifal

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