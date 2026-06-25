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July Grah Gochar 2026: જુલાઈમાં સૂર્ય-શુક્ર ગોચર, શનિની વક્રી ચાલ, 3 રાશિઓના જીવનમાં થશે મોટા ફેરફાર

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 25, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:16 PM IST

July Grah Gochar 2026: જુલાઈમાં શુક્ર, બુધનું રાશિ પરિવર્તન અને શનિની વક્રી ચાલ ક્યા જાતકો માટે ખુશીઓ લાવવાની છે. જાણો જુલાઈના ગ્રહ ગોચર અને ભાગ્યશાળી રાશિઓ.

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4 જુલાઈ 2026ના શુક્રનું ગોચર સિંહ રાશિમાં થશે. સૂર્યની રાશિમાં શુક્રનું જવું રાજયોગની સાથે ધન વૃદ્ધિ કરનાર માનવામાં આવે ચે.

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બુધનું રાશિ પરિવર્તન 7 જુલાઈ સવારે 10.32 પર મિથુન રાશિમાં થશે. બુધ આ રાશિના સ્વામી છે. આ ગોચર માનસિક શાંતિ, સ્થિરતા અને ઘણા ક્ષેત્રોમાં નવી સિદ્ધિઓ પ્રદાન કરનાર સાબિત થઈ શકે છે.

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સૂર્ય 16 જુલાઈ, 2026ના રાત્રે 11 કલાકે 44 મિનિટ પર કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ દિવસે સૂર્યનું દક્ષિણાયન શરૂ થઈ જશે અર્થાત દેવોના શયનકાળનો સમયગાળો શરૂ થશે.

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તો બુધ જુલાઈ મહિનામાં વક્રી રહેશે અને 24 જુલાઈએ સવારે 4.27 કલાકે માર્ગી થશે. બુધ જ્યારે માર્ગી થાય છે તો ભ્રમ અને સંચારમાં આવી રહેલી સમસ્યા દૂર થાય છે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધે છે.

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27 જુલાઈએ સવારે 1.25 કલાક પર શનિ મીન રાશિમાં વક્રી થશે જે 11 ડિસેમ્બર સુધી આ અવસ્થામાં રહેશે. શનિની વક્રી ચાલ 138 દિવસ સુધી રહેશે.

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જુલાઈ 2026મા ગ્રહોના ગોચરથી સિંહ રાશિના જાતકોની લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી આર્થિક સમસ્યા ખતમ થશે. વેપારમાં પ્રગતિ કરવામાં તુલા રાશિના જાતકોને લાભ થશે. મકર રાશિના જાતકોને મહેનતું બમણું ફળ મળશે. આ જાતકો બચત કરી શકશે.  

TAGS:
surya gochar 2026

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