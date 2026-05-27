જૂનમાં ગુરુ સહિત આ મોટા ગ્રહો કરશે ગોચર... આ 5 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ કમાણી, અણધારી વધશે સંપત્તિ !

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 27, 2026, 02:30 PM IST|Updated: May 27, 2026, 02:34 PM IST

June Grah Gochar 2026 : જૂનમાં ગુરુ સહિત અનેક મોટા ગ્રહોનું ગોચર થવાનું છે. જ્યોતિષીઓના મતે ગ્રહ ગોચરથી આ પાંચ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકવાનું છે. આ રાશિના જાતકોને નાણાકીય લાભ અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિનો અનુભવ થશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

June Grah Gochar 2026 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આ જૂન મહિનો ખૂબ જ ખાસ બનવાનો છે. 2 જૂનના રોજ ગુરુના કર્ક રાશિમાં મોટા ગોચર સાથે આ મહિનો શરૂ થશે. ત્યારબાદ 8 જૂને શુક્ર પણ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. વધુમાં 22 જૂને બુધ પણ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય દેવ 15 જૂને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તે બુધ સાથે યુતિ કરશે. 21 જૂને મંગળ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ ગ્રહોનું ગોચર આ રાશિના લોકોના જીવનમાં ખુશીઓ લાવશે, વ્યવસાયિક સાહસોમાં લાભ થશે. 

વૃષભ રાશિ 

વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે જૂન મહિનો ખૂબ જ ખાસ રહેશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે અથવા તેમના કાર્યસ્થળ પર કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાય કરતા લોકોને નાણાકીય બાબતોમાં નોંધપાત્ર રાહતનો અનુભવ થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. અગાઉ અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકશો.   

સિંહ રાશિ 

સૂર્ય અને મંગળનો શુભ પ્રભાવ તમારા આંતરિક સંકલ્પ અને આત્મવિશ્વાસને મજબૂત બનાવશે. આ મહિને તમને કોઈ મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારી મહેનત ફળ આપશે. તમારી નોકરી અથવા કારકિર્દીમાં સકારાત્મક ફેરફારો થવાના મજબૂત સંકેતો છે. આ મહિને જમીન, ઘર અથવા નવું વાહન ખરીદવાનું તમારું સ્વપ્ન સાકાર થઈ શકે છે.   

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે જૂન મહિનો કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં નવી સિદ્ધિઓ લાવશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાના મજબૂત સંકેતો છે. જો તમે ક્યાંય રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમય યોગ્ય છે. જે લોકો હાલમાં નવી નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને સારી ઓફર મળી શકે છે. 

મિથુન રાશિ 

જૂનમાં થનારા ગ્રહોનું ગોચર મિથુન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે નાણાકીય પ્રગતિના માર્ગો ખોલશે. તમે તમારા બેંક બેલેન્સ અને બચતને વધારવામાં સફળ થશો. જે પૈસા અટકેલા હતા અથવા રોકાયેલા હતા તે પાછા મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં અગાઉ બનાવેલી યોજનાઓ હવે સંપૂર્ણ રીતે સ્થાને આવશે અને નફો આપશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સંવાદિતા પ્રબળ રહેશે.  

કર્ક રાશિ 

ગુરુ તમારી પોતાની રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો હોવાથી આ સમયગાળો તમારા માટે અત્યંત શુભ અને લાભદાયી સાબિત થશે. દસમા ભાવમાં સૂર્યનો પ્રભાવ, ગુરુના લગ્નમાં સ્થાન સાથે નોકરીમાં બઢતી અને પગારમાં વધારો થવાની મજબૂત શક્યતાઓ બનાવે છે. આવકના વધારાના સ્ત્રોતો વિકસિત થશે. અડધો મહિનો  પસાર થયા પછી તમને કોઈ મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

