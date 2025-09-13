12 વર્ષ બાદ ગુરુએ બનાવ્યો નવપંચમ રાજયોગ....આ રાશિના જાતકો પર થશે રૂપિયાનો વરસાદ !
Navpancham Rajyog 2025 : ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ ટૂંક સમયમાં તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેના કારણે તે વૃષભ રાશિમાં રહેલા ગુરુ સાથે સંયોગ કરીને નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યો છે, જેના કારણે આ ત્રણ રાશિઓને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
Navpancham Rajyog 2025 : મંગળ આજે એટલે કે 13 સપ્ટેમ્બરે કન્યા રાશિ છોડીને તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રની રાશિમાં મંગળના આગમનથી ઘણી રાશિના લોકોને બમ્પર લાભ મળી શકે છે. બીજી તરફ, મંગળ મિથુનમાં બેઠેલા ગુરુ સાથે મળીને નવપંચમ રાજયોગ બનાવી રહ્યો છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ માટે રાજયોગ ભાગ્યશાળી બની શકે છે.
વૃષભ રાશિ
ગુરુ વૃષભ રાશિના બીજા ભાવમાં છે અને મંગળ છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તેથી આ રાશિના લોકોને તેમના જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓમાંથી રાહત મળી શકે છે. તમને જૂના રોગોમાંથી રાહત મળી શકે છે. તમે વાદ-વિવાદોથી પણ મુક્તિ મેળવી શકો છો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને ઘણો ફાયદો મળી શકે છે. તમને માનસિક શાંતિ મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકો માટે નવપંચમ રાજયોગ ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ લાવી શકે છે. ગુરુ અને મંગળ આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં પાંચમા ભાવમાં બેઠેલા હશે. ગુરુની દ્રષ્ટિને કારણે આ રાશિના લોકોની આવક ઝડપથી વધશે. તે લક્ષ્મી સ્થાન સાથે સંયોગ બનાવીને નાણાકીય શક્તિ આપશે. આ સાથે તમે ભવિષ્ય માટે બચત કરવામાં સફળ થશો. બાળકો તરફથી લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓ અને મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે નવપંચમ રાજયોગ ખૂબ જ અનુકૂળ હોઈ શકે છે. મંગળ આ રાશિના નવમા ભાવમાં છે અને ગુરુ પાંચમા ભાવમાં છે. તેથી આ રાશિના લોકોને ઘણા ક્ષેત્રોમાં લાભ મળી શકે છે. ગુરુની દ્રષ્ટિને કારણે શિક્ષણ અને કારકિર્દીમાં ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે. તમને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. તમને ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
