/ગુરૂ-ચંદ્રમા 16 સપ્ટેમ્બરે બનાવશે નવપંચમ યોગ, 4 રાશિના જાતકોને કરિયર અને આર્થિક ક્ષેત્રે મળશે જબરદસ્ત લાભ

16 સપ્ટેમ્બર 2026ના દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ અને ચંદ્રમા મળી શુભ નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ રાજયોગના પ્રભાવથી 4 રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામ મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.
ગુરૂ અને ચંદ્રમા વચ્ચે 16 સપ્ટેમ્બરે સવારે નવપંચમ રાજયોગ બનશે. આ દિવસે સવારો 10 કલાક 49 મિનિટ પર ચંદ્રમા વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે અને કર્કમાં બેઠેલા ગુરૂની સાથે નવપંચમ યોગ બનાવશે. જ્યોતિષમાં આ યોગને શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગને કારણે કેટલીક રાશિઓને આર્થિક અને કરિયરના ક્ષેત્રમાં શાનદાર પરિણામ મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
ગુરૂ-ચંદ્રમાનો નવપંચમ યોગ તમારા માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં કેટલાક લોકોને સારો પરિણામ મળી શકે છે. પ્રમોશનનો પણ યોગ છે. આ રાશિના કારોબારીઓને સારી ડીલ મળી શકે છે. આર્થિક પક્ષમાં પણ સુધાર જોવા મળશે. આ રાશિના લોકોએ રોકાણ કર્યું છે તો તેમાં સારૂ રિટર્ન મળી શકે છે. ચંદ્રમાના પ્રભાવથી આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતામાં વૃદ્ધિ જોવા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિડના જાતકોને ગુરૂ-ચંદ્રના નવપંચમ યોગથી રાજયોગ જેવા પરિણામ મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાનો હલ મળી શકે છે. તમે સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરાયેલા રહેશો અને યોગ્ય સમયે સાચો નિર્ણય લઈ શકશો. દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા આવી શકે છે. કેટલાક નોકરિયાત લોકોને ઈચ્છીત જગ્યાએ ટ્રાન્સફર મળી શકે છે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ આ રાશિના જાતકો પ્રગતિના માર્ગે આગળ વધશે. તો કેટલાક લોકો માંગલિક કાર્યોમાં સામેલ થઈ શકે છે.
નવપંચમ યોગ દરમિયાન ગુરૂ તમારા એકાદશ ભાવમાં હશે તો ચંદ્રમા તમારા ત્રીજા ભાવમાં હશે. તેવામાં તમને ધનલાભ મળવાનો યોગ છે. રોકાણ કર્યું હશે તો સારૂ રિટર્ન મળવાનો યોગ છે. ભાગ્યનો સહયોગ આ રાશિના જાતકોને મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે, કેટલાક લોકોને ઉચ્ચ પદ મળવાનો યોગ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સારો સાબિત થઈ શકે છે.
નવપંચમ રાજયોગ દરમિયાન ગુરૂ મીન રાશિના પાંચમાં અને ચંદ્રમા નવમાં ભાવમાં હશે. તેવામાં તમને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય બચતમાં વધારો થવાનો યોગ છે. કેટલાક જાતકોને અટવાયેલા પૈસા પરત મળવાનો યોગ છે. કાર્યક્ષેત્રમાં અચાનક પ્રમોશન મળી શકે છે. જીવનમાં આવતા પડકારોનો તમે મજબૂતીથી સામનો કરશો અને વિજય મેળવશો.