3 દિવસ બાદ ગુરુ બનાવશે પાવરફુલ સમસપ્તક રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોને થશે અચાનક નાણાકીય લાભ!

Samsaptak Yog 2025 : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, 20 ડિસેમ્બરે ગુરુ અને શુક્રની યુતિ મિથુન રાશિમાં સમસપ્તક રાજયોગનું નિર્માણ કરશે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Dec 17, 2025, 02:26 PM IST

Samsaptak Yog 2025 : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, ગ્રહો સમયાંતરે ગોચર કરીને સમસપ્તક રાજયોગ અને નવપંચમ રાજયોગ બનાવે છે. 20 ડિસેમ્બરે, શુક્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી શુક્ર અને ગુરુ એકબીજાના સાતમા ભાવમાં રહેશે. હાલમાં ગુરુ મિથુન રાશિમાં છે અને આ સ્થિતિમાં મિથુનના સાતમા ભાવમાં બેઠેલા ગુરુ અને શુક્ર સમસપ્તક રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓને અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. 

તુલા રાશિ

સમસપ્તક રાજયોગની રચના તુલા રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. તમે આ સમયગાળા દરમિયાન વાહન અથવા મિલકત ખરીદી શકો છો. તમને સમયાંતરે અણધાર્યા નાણાકીય લાભ પણ થઈ શકે છે. રોકાણ કરવા અથવા નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. સમાજમાં તમારું માન પણ વધશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો થવાના સંકેતો મળી શકે છે.

સિંહ રાશિ

સમસપ્તક રાજયોગ સિંહ રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને તમારા કાર્યમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓની દૈનિક આવકમાં વધારો થશે. રોકાણ અથવા લોટરીની તકો દ્વારા નફો થવાની શક્યતા રહેશે. નવી કારકિર્દીની તકો ઊભી થઈ શકે છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો નોંધપાત્ર નફો થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ

સમસપ્તક રાજયોગની રચના તમારા માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પ્રગતિની સંભાવના છે. તમારા માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને જૂના દેવામાંથી રાહત મળી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને કામ પર જુનિયર અને સિનિયર બંને તરફથી ટેકો મળશે. નોકરીમાં પરિવર્તન અથવા નવી જવાબદારીઓના સંકેતો છે.   

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.     

