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ગુરુ પૂર્ણિમાથી 31 ઓક્ટોબર સુધી આ 4 રાશિઓને મોજે-મોજ, ગુરુ બૃહસ્પતિની રહેશે વિશેષ કૃપા, અચાનક વધશે ધન-સંપત્તિ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 28, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:23 PM IST

દેવગુરુ બૃહસ્પતિ હાલમાં કર્ક રાશિમાં છે, જે તેમની ઉચ્ચ રાશિ છે અને ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે પણ આ રાશિમાં રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગુરુ પૂર્ણિમાથી 31 ઓક્ટોબર સુધીનો સમયગાળો 4 રાશિઓ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેવાનો છે, આ રાશિઓ પર ગુરુની વિશેષ કૃપા રહેશે.

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જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, જન્મકુંડળીમાં ગુરુ મજબૂત હોય તેવા વ્યક્તિઓ જ્ઞાની, ધાર્મિક અને દયાળુ હોય છે. ગુરુ મજબૂત હોય તો કારકિર્દીમાં પ્રગતિ, સામાજિક સન્માન અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતા મળે છે. હાલમાં ગુરુ કર્ક રાશિમાં છે, ગુરુ પૂર્ણિમામાં પણ આ જ રાશિમાં રહેશે અને 31 ઓક્ટોબર સુધી કર્ક રાશિમાં રહ્યા પછી ગુરુ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારે ગુરુ કર્ક રાશિમાં હોવાથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

વૃશ્ચિક રાશિ2/6

વૃશ્ચિક રાશિ

કર્ક રાશિમાં ગુરુની હાજરી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોના કારકિર્દીને વેગ આપશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને ઇચ્છિત નોકરી મેળવવાની શક્યતા છે. તમે કોઈ નવું સાહસ પણ શરૂ કરી શકો છો. આનાથી તમને બમ્પર નફો મળી શકે છે. ઘર અને વાહન મેળવવાના સંકેતો છે.

મેષ રાશિ3/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ શુભ કારકિર્દીના પરિણામો આપશે. આ રાશિના વ્યક્તિઓને વ્યાવસાયિક લાભ માટે અસંખ્ય તકો મળશે અને આ સમયગાળા દરમિયાન તેમની કારકિર્દી ખીલશે. તમારા સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને ઘર કે વાહન ખરીદવાના સપના સાકાર થઈ શકે છે.

કર્ક રાશિ4/6

કર્ક રાશિ

ગુરુ ગ્રહ હાલમાં તમારી રાશિમાં સ્થિત છે, એટલે કે આ સ્થાનથી તમને સૌથી વધુ લાભ થવાની સંભાવના છે. ગુરુ પૂર્ણિમાથી 31 ઓક્ટોબર સુધીનો સમયગાળો તમારા માટે ભવ્ય રહેશે. જો આ સમય દરમિયાન ગુરુ તમારી જન્મકુંડળીમાં મજબૂત હશે તો તમને નોંધપાત્ર લાભ મળશે. તમારી કારકિર્દી સકારાત્મક વળાંક લેશે અને નાણાકીય લાભના રસ્તા ખુલશે. કોઈ મોટો વ્યવસાયિક સોદો થઈ શકે છે.

કન્યા રાશિ5/6

કન્યા રાશિ

ગુરુ કન્યા રાશિના જાતકો માટે અપાર લાભ લાવશે. અચાનક નાણાકીય લાભના સંકેતો છે અને રોકાણ માટે સમય અનુકૂળ છે. પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત વિવાદોનો ઉકેલ આવશે. તમે તમારી ઇચ્છિત નોકરી સુરક્ષિત કરી શકો છો અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફો મેળવી શકો છો.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Guru Purnima
jupiter transit

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