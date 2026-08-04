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દેવગુરુ થવા જઈ રહ્યા છે ઉદય, આ 3 રાશિઓના સારા દિવસોની થશે શરૂઆત, મળશે અપાર ધન!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:45 PM IST

Guru Uday Lucky Zodiac Signs: વૈદિક જ્યોતિષમાં, ભાગ્ય, સમૃદ્ધિ અને શાણપણનો ગ્રહ ગુરુ 14 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ તેની ઉચ્ચ રાશિ, કર્કમાં ઉદય પામશે. ગુરુનો તેની ઉચ્ચ રાશિમાં આ ઉદય અત્યંત દુર્લભ અને અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે.
 

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Guru Uday Lucky Zodiac Signs: વૈદિક જ્યોતિષમાં, ગુરુને ભાગ્ય, જ્ઞાન, સુખ, સમૃદ્ધિ અને લગ્નનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ ગુરુ પોતાની લગ્નસ્થળમાં હોય છે, ત્યારે તેનો શુભ પ્રભાવ અનેકગણો વધી જાય છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, 14 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ગુરુ કર્ક રાશિમાં ઉદય પામશે.  

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કર્કને ગુરુનું ઉચ્ચ રાશિ માનવામાં આવે છે. ગુરુનો તેની ઉચ્ચ રાશિમાં ઉદય અત્યંત દુર્લભ અને શુભ માનવામાં આવે છે. આનાથી ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે અને સંપત્તિમાં વધારો થશે.   

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વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે, ગુરુ ભાગ્યના ઘરમાં ઉદય પામી રહ્યો છે. તમારા આયોજિત કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થશે, અને ભાગ્ય સંપૂર્ણ રીતે સાથ આપશે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ધાર્મિક અથવા કાર્ય સંબંધિત યાત્રાઓ સફળ અને નફાકારક સાબિત થશે.  

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મીન રાશિ: મીન રાશિ પર ગુરુ પોતે શાસન કરે છે, અને આ ગોચર તમારા પાંચમા ભાવ (જ્ઞાન, બાળકો અને શિક્ષણ)ને પ્રભાવિત કરશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. શેરબજાર, સટ્ટા અથવા જૂના રોકાણો સારા વળતર આપી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સુવર્ણ રહેશે, પરીક્ષામાં સફળતા મળશે.

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કર્ક રાશિ: તમારી રાશિમાં ગુરુનો ઉદય થઈ રહ્યો છે. આ સમય તમારા માટે આશીર્વાદરૂપ રહેશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે, અને તમારા માનમાં વધારો થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા પાછા મળશે, અને આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. ઘરમાં શુભ પ્રસંગો અથવા ધાર્મિક વિધિઓ થશે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Guru Uday August 2026
Jupiter Rise In Cancer 2026
Jupiter Transit Cancer Impact On Zodiac Signs

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