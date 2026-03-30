પોતાની પ્રિય રાશિમાં ગોચર કરશે ગુરુ, બનાવશે હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ; 4 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Jupiter Transit 2026: ગુરુ એટલે કે બૃહસ્પતિ ગ્રહ આ વર્ષે પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે. આ રાશિમાં ગુરુનું ગોચર કરવાની સાથે જ 4 રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ જશે. તેમની કમાણીમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળશે. ચાલો જાણીએ કઈ છે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ.
હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ
દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ આ વર્ષે બે વાર રાશિ બદલશે. ગુરુનું પહેલા રાશિ પરિવર્તન 2 જૂન 2026ના રોજ થશે. આ દિવસે ગુરુ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે ગુરુનું બીજું પરિવર્તન 31 ઓક્ટોબરના રોજ થશે, આ દિવસે ગુરુ સૂર્યની રાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુના કર્ક રાશિમાં ગોચરથી 'હંસ મહાપુરુષ રાજયોગ' પણ બનશે. આ યોગ અત્યંત ભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ આ ગોચર અને શુભ યોગથી કઈ રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ થશે.
વૃષભ રાશિ
ગુરુનું વૃષભ રાશિમાં ગોચર તમારા માટે ખૂબ જ શાનદાર સાબિત થશે. જો તમે બિઝનેસ કરી રહ્યા છો, તો તમારી કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી કમાણીમાં મોટો ઉછાળો આવશે. માતા-પિતાનો સહયોગ આર્થિક ઉન્નતિ અપાવશે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કાર્યોમાં સફળતા મળશે.
કર્ક રાશિ
ગુરુ તમારી જ રાશિમાં ગોચર કરશે અને આ ગોચરથી તમને જબરદસ્ત લાભ પ્રાપ્ત થશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બની જશે. તમારી આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો થશે. એટલું જ નહીં, તમને જૂના રોકાણથી મોટો નફો મળશે. નોકરીમાં પ્રમોશનના પ્રબળ યોગ છે અને તમારા માન-સન્માનમાં પણ વધારો થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું ગોચર અત્યંત શુભ રહેશે. તમને અચાનક ધનલાભ થવાના યોગ રહેશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કામના અર્થે વિદેશ જવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ સારી બની જશે.
મીન રાશિ
ગુરુનું કર્ક રાશિમાં ગોચર તમને કરિયરમાં જબરદસ્ત લાભ અપાવશે. શેરબજાર સાથે જોડાયેલા લોકોને અણધાર્યો નફો થવાની સંભાવના છે. ઘરમાં નવા મહેમાનનું આગમન થઈ શકે છે. આ સમય આધ્યાત્મિક પ્રગતિનો રહેશે. આ ઉપરાંત આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી કમાણીમાં પણ વધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos