Guru Gochar 2026: ગુરૂના નક્ષત્ર ગોચરથી આ 5 રાશિઓનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, અપાર ધનલાભ અને મોટી સફળતા મળશે
Guru Nakshatra Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં ગુરૂને શુભ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેથી જ્યારે પણ તેનું રાશિ પરિવર્તન કે નક્ષત્ર ગોચર થાય છે તો તેની દરેક રાશિના જીવનમાં ઉંડી અસર જોવા મળે છે. દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ 14 મે 2026ના પુનર્વસુ નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાં પ્રવેશ કરશે. તેવામાં આવો જાણીએ બૃહસ્પતિનું આ નક્ષત્ર ગોચર કઈ 5 રાશિઓ માટે શુભ અને લાભકારી રહેશે.
ગુરૂનું નક્ષત્ર ગોચર
જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ બૃહસ્પતિ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ખાસ અને પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય ગણનાઓ અનુસાર દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ 14 મેએ પુનવર્સુ નક્ષત્રના બીજા પદથી ત્રીજા પદમાં ગોચર કરશે. શાસ્ત્રોમાં પુનર્વસુ નક્ષત્રને સમૃદ્ધિનું કારક માનવામાં આવે છે. તેવામાં ગુરૂનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલાક જાતકો માટે અત્યંત લાભદાયક સાબિત થશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ (Aries)
મેષ રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું ગોચર સાહસ અને પરાક્રમમાં વૃદ્ધિ કરશે. જો તમે લાંબા સમયથી નોકરી બદલવા કે પ્રમોશનની રાહ જોઈ રહ્યાં છો તો તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન રોકાણથી લાભ થશે. તમારા અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં મધુરતા વધશે.
મિથુન રાશિ (Gemini)
જોકે પુનર્વસુ નક્ષત્રનો એક હિસ્સો મિથુન રાશિમાં આવે છે. તેથી આ ગોચર મિથુન રાશિના જાતકોના વ્યક્તિત્વમાં નિખાર લાવશે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ થઈ શકે છે. ભાગીદારીમાં કામ કરતા જાતકોને લાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર અધિકારી પ્રસન્ન થશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે.
સિંહ રાશિ (Leo)
સિંહ રાશિના જાતકો માટે ગુરૂનું આ પરિવર્તન ભાગ્ય અને સંતાન પક્ષ તરફથી શુભ સમાચાર લાવશે. આ દરમિયાન કાર્યસ્થળ પર અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. રચનાત્મક કાર્યો સાથે જોડાયેલા લોકોને ઓળખ મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે.
ધન રાશિ (Sagittarius)
ધન રાશિના સ્વામી ખુદ બૃહસ્પતિ દેવ છે. તેવામાં પોતાના નક્ષત્રમાં ગુરૂનું ગોચર આ રાશિના જાતકો માટે કોઈ વરદાનથી ઓછું નથી. શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક ક્ષેત્રોમાં વિદ્યાર્થીઓને શાનદાર સફળતા મળશે. ઘરમાં માંગલિક કાર્યોના યોગ બનશે અને લગ્ન જીવનમાં મધુરતા આવશે. કારોબારમાં આર્થિક પ્રગતિ જોવા મળશે.
કુંભ રાશિ (Aquarius)
ગુરૂનું પુનર્વસુ નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાં ગોચર કુંભ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી રહેશે. આ દરમિયાન તમને તમામ સુખ-સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થશે અને માનસિક શાંતિ મળશે. નવું ઘર કે વાહન ખરીદવાની યોજના સફળ થઈ શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાની સંભાવના છે. જૂના રોગમાંથી છુટકારો મળશે અને તમે કોઈ નવી ઉર્જાની સાથે તમારા લક્ષ્યો તરફ આગળ વધશો.
