/ગુરુ ગોચરથી 4 રાશિઓનું ભાગ્ય પલટાશે, 19 ઓગસ્ટથી મળશે ધનલાભ અને પ્રગતિના સંકેત !

Guru Nakshatra Gochar: ગુરુ ગ્રહ સમયાંતરે પોતાની રાશિ અથવા નક્ષત્ર બદલે છે. 19 ઓગસ્ટના રોજ ગુરુનું નક્ષત્ર બદલાશે, જેનો સૌથી વધુ ફાયદો ચાર રાશિઓને થશે.
Guru Nakshatra Gochar: વૈદિક જ્યોતિષમાં ગુરુ ગ્રહને ધન, સંપત્તિ, જ્ઞાન અને સુખ અને સૌભાગ્યનો કારક માનવામાં આવે છે. 19 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ગુરુ ગ્રહ સવારે 3.37 વાગ્યે આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે અને 31 ઓક્ટોબર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. બુધ ગ્રહ અશ્લેષા નક્ષત્રનો સ્વામી છે.
બુધના નક્ષત્રમાં ગુરુનું ગોચર બધી 12 રાશિઓ પર અસર કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગુરુના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન ચાર રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિની સાથે આ રાશિઓની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારાના સંકેતો પણ છે. આ સમયે, તમારા કાર્યમાં અવરોધો દૂર થતા જણાશે. જાણો કઈ રાશિઓ માટે ગુરુના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન શુભ રહેશે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિ માટે, આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગુરુનું ગોચર સુખ અને સૌભાગ્ય લાવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં મળશે. સદભાગ્યે, કેટલાક લોકોના અટકેલા કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિની તકો ઊભી થઈ શકે છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે.
મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિમાં ગુરુનું ગોચર મિથુન રાશિ માટે શુભ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારા પ્રયત્નો સફળ થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવી જવાબદારીઓ અથવા હોદ્દા મળી શકે છે. તમને કામ પર તમારી ક્ષમતાઓ સાબિત કરવાની તકો મળશે. કેટલાકને ઇચ્છિત પ્રમોશન અને આવકમાં વધારો મળી શકે છે. વ્યવસાયના વિસ્તરણની શક્યતા છે. તમને પરિવારનો સહયોગ મળશે. તમને મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં સફળતા મળી શકે છે. અટકેલા ભંડોળ પરત આવવાના સંકેતો છે.
મેષ રાશિ: આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગુરુનું ગોચર મેષ રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. આ સમય દરમિયાન તમારી આવકના સ્ત્રોત વધશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે, અને જૂના સ્ત્રોતો પણ પૈસા લાવશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળી શકે છે. તેમની કારકિર્દીમાં પ્રગતિ શક્ય છે. તમે તમારા વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં સંતુલન જાળવવામાં સફળ થશો. તમારી વ્યવસાયિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે.
મકર રાશિ: મકર રાશિ માટે ગુરુ નક્ષત્ર ગોચર શુભ રહેશે. આ સમયે, તમને રોકાણની સારી તકો મળશે. પરિવારમાં ખુશીનું આગમન થશે. તમને ખુશીમાં વધારો થશે. તમને કૌટુંબિક સમસ્યાઓમાંથી રાહત મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને કોઈ મોટો સોદો અથવા વ્યવહાર મળી શકે છે. વૈવાહિક જીવન મધુર બનશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)