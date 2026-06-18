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ગુરુએ પુષ્યમાં કર્યું આજે ગોચર, આવનારા બે મહિના આ 4 રાશિઓ માટે ખૂબ ગોલ્ડન પીડિયર !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 18, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:24 PM IST

18 જૂન, 2026ના રોજ દેવગુરુ ગુરુએ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. જેના કારણે મેષ, કર્ક, તુલા અને ધન માટે આ ગોચર આગામી બે મહિના માટે પ્રગતિ અને બમ્પર નાણાકીય લાભ લાવશે. તેમને અનેક ફાયદાઓ થવાના યોગ બની રહ્યા છે.

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વૈદિક જ્યોતિષમાં, દેવગુરુ ગુરુ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. ગુરુએ 18 જૂન, 2026ના રોજ વૃષભ રાશિ છોડીને પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પુષ્ય નક્ષત્રને બધા નક્ષત્રોનો રાજા માનવામાં આવે છે, જે અત્યંત શુભ અને સિદ્ધિઓથી ભરપૂર છે. આ ખાસ નક્ષત્રમાં ગુરુનું આગમન ઘણી રાશિઓ માટે સુવર્ણ યુગની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યો છે.  

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તુલા રાશિ: અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સફળતા મળી શકે છે. ગુરુનું આ ગોચર તમારા કારકિર્દીમાં સ્થિરતા લાવશે.  

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મેષ રાશિ: તમારી હિંમત અને બહાદુરી વધશે. તમને કામ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે.  

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કર્ક રાશિ: શનિ પુષ્ય નક્ષત્રનો સ્વામી હોવાથી અને તમારી રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ હોવાથી, આ સમય રોકાણ અને વ્યક્તિગત વિકાસ માટે ઉત્તમ રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.  

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ધન રાશિ: આ ગોચર વિદેશ યાત્રા અથવા કાર્ય સંબંધિત નવી તકોના દ્વાર ખોલી શકે છે. તમે શિક્ષણ અને જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર રીતે આગળ રહેશો.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Guru Gochar
Guru Gochar 2026
Pushya Nakshatra
astrology
zodiac signs
Wealth Gain
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