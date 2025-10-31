ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુરુ વક્રી થઈને મિથુન રાશિમાં કરશે પ્રવેશ, જાણો કઈ રાશિના લોકોને મળશે ભાગ્ય અને ધનનો લાભ !

Guru vakri: આ વર્ષે ગુરુ અતિચારી ગતિએ આગળ વધી રહ્યો છે. હવે, નવેમ્બરમાં, ગુરુ વક્રી થઈને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગુરુની સહેજ પણ ગતિ ઘણી રાશિઓને અસર કરે છે. હાલમાં, ગુરુ કર્ક રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. હવે, જેમ જેમ તે વક્રી થાય છે, તેમ તેમ તે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ વર્ષે ગુરુ ગ્રહની અતિચારી ગતિએ આગળ વધી રહ્યો છે. હવે, નવેમ્બરમાં, ગુરુ વક્રી થઈને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગુરુની સહેજ પણ ગતિ ઘણી રાશિઓને અસર કરે છે. હાલમાં, ગુરુ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. હવે, તેના વક્રી દરમિયાન, તે મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 
 

Updated:Oct 31, 2025, 07:08 PM IST

image

Guru vakri: ગુરુ નવેમ્બરમાં વક્રી થશે. તેનું ગોચર 4 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી કર્ક રાશિમાં રહેશે, અને પછી, 5 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, ગુરુ વક્રી થઈને મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે અને પછી ડિસેમ્બરમાં ફરીથી મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરુ 18 ઓક્ટોબર પહેલા જ મિથુન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો હતો. ફરી એકવાર, મિથુન રાશિમાં ગોચર કરીને, તે પોતાનો વ્યાપક પ્રભાવ સ્થાપિત કરશે, જેનો સજીવ અને નિર્જીવ વિશ્વ સહિત તમામ રાશિઓ પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ પડશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિઓ પર અસર થશે.  

image

ગુરુ ધનુ અને મીન રાશિનો અધિપતિ છે. ગુરુ કર્ક રાશિમાં ઉચ્ચના હોય છે, અને મકર રાશિમાં નબળો છે. જો તમારી કુંડળીમાં ગુરુ શુભ છે, તો તમને મોટા ભાઈ, શિક્ષણ, સંપત્તિ, બાળકો અને જ્ઞાનથી લાભ થશે. તે ભાગ્યનો કારક માનવામાં આવે છે. જો તમારી કુંડળીમાં ગુરુ શુભ નથી, તો તમારા લગ્ન અને સંતાનનું ભાગ્ય નબળું રહેશે. ગુરુને ખુશ રાખવા માટે, પીળા કપડાં પહેરો, પીળો ખોરાક ખાઓ અને પીળી વસ્તુઓનું દાન કરો. ભગવાન વિષ્ણુને પીળી વસ્તુઓ અર્પણ કરો. ગુરુવારનું વ્રત રાખો અને ઓમ બ્રીમ બૃહસ્પતે નમઃનો જાપ કરો. સ્ત્રીઓની કુંડળીમાં, ગુરુ પતિ અને બાળકોનો કારક છે, તેથી આ દિવસે કેટલીક બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.  

image

વૃશ્ચિક રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, ગુરુનું ગોચર તમારા બધા પ્રયત્નોમાં નાણાકીય લાભ અને નસીબ લાવશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં તમારી રુચિ વધશે.   

image

મિથુન રાશિ: આ રાશિના લોકોને આ ઓફિસમાં અને પૈસા સંબંધિત બાબતોમાં સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. તમને સકારાત્મક પરિણામો મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધોમાં પણ સુધારો થશે. તમને વ્યવસાય અને પ્રેમ જીવનમાં પણ સારા પરિણામો મળશે.   

image

મીન રાશિ: આ રાશિના લોકોને પણ ગુરુની કૃપાથી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.

image

કન્યા રાશિ: આ રાશિના લોકોને આ ગોચરથી ફાયદો થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા જીવનમાં માન-સન્માન મળશે, અને તમે મિલકત પણ ખરીદી શકો છો.   

image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

