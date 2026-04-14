Guru Gochar: મહિનાની શરૂઆતમાં જ ગુરૂનું મહા ગોચર! કર્કમાં બનશે રાજયોગ, આ 3 રાશિઓને થશે ફાયદો

Guru Gochar: 2026માં ગુરુના બે ગોચર અને કર્ક રાશિમાં ગજકેસરી રાજયોગની રચના ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ પરિવર્તન બધી રાશિઓને અસર કરશે, આ સમય કારકિર્દી, નાણાકીય અને સંબંધોમાં પ્રગતિ માટે નવી તકો લાવી શકે છે.

Updated:Apr 14, 2026, 02:13 PM IST

Guru Gochar : 2026માં ગુરુનું ગોચર મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ગુરુ સામાન્ય રીતે વર્ષમાં એક વાર રાશિ બદલે છે, પરંતુ આ વખતે તે બે વાર તેની સ્થિતિ બદલશે, જેનાથી તે વધુ મહત્વપૂર્ણ બનશે. પ્રથમ, 2 જૂન, 2026ના રોજ, ગુરુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તેને ઉચ્ચ માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, 31 ઓક્ટોબરના રોજ, તે સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ગુરુ, ચંદ્ર સાથે, ગજકેસરી રાજયોગ બનાવશે, જે જ્યોતિષમાં ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.  

વૃષભ રાશિ: વૃષભ માટે, આ સમય સંબંધો અને કારકિર્દી બંનેમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે. જો તમે કુંવારા છો, તો લગ્ન અથવા સંબંધ આગળ વધી શકે છે. જેઓ પહેલાથી જ સંબંધમાં છે તેમના સંબંધો મજબૂત બની શકે છે. નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, અને તમને કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે, અને લોકો તમારા તરફ આકર્ષિત થશે.  

મિથુન રાશિ: મિથુન માટે, આ સમય સારા નસીબ લાવશે. તમારી કારકિર્દીને નવી દિશા મળી શકે છે, અને તમને પ્રગતિ માટે સારી તકો મળશે. નોકરી બદલવા અથવા નવું સાહસ શરૂ કરવા માટે પણ આ સમય અનુકૂળ છે. ઉદ્યોગપતિઓને સારો નફો અને આવકના નવા રસ્તાઓ જોવા મળી શકે છે.  

કર્ક રાશિ: આ સમયગાળો કર્ક રાશિ માટે સૌથી વધુ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે આ રાશિમાં ગુરુ ઉચ્ચ રહેશે. ગજકેસરી યોગની રચના તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે અને તમારા વ્યક્તિત્વમાં વધારો કરશે. નવી નોકરીની તકો ઊભી થઈ શકે છે, અને તમારા વ્યવસાયમાં પણ સારો વિકાસ થશે. આ સમય તમને આગળ વધવા અને તમારી ઓળખ સ્થાપિત કરવાની તક આપશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

