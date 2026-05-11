જૂન મહિનાથી ગુરૂનું 2026નું મુખ્ય ગોચર, આ 4 રાશિને 5 મહિના સુધી નહીં રહે પૈસાની કોઈ અછત !

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 11, 2026, 05:10 PM IST|Updated: May 11, 2026, 05:10 PM IST

Guru Maha Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગુરુને શુભ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ ગુરુ પોતાની રાશિ બદલે છે, ત્યારે તેની અસર બધી રાશિઓ પર જોવા મળે છે. 2026 માં, ગુરુનું મુખ્ય ગોચર 2 જૂને થવાનું છે. 
 

Guru Maha Gochar: 2 જૂનના દિવસે, ગુરુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 31 ઓક્ટોબર સુધી ત્યાં રહેશે. આ ગોચર, જે લગભગ પાંચ મહિના સુધી ચાલશે, તે કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે.  

જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, ગુરુનો કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ હંસ રાજયોગ પણ બનાવશે. પરિણામે, કેટલીક રાશિઓને કારકિર્દી, નાણાકીય, રોજગાર અને પરિવાર સંબંધિત બાબતોમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થઈ શકે છે. ઘણા લોકોની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે, અને બાકી રહેલા કાર્યો ધીમે ધીમે પૂર્ણ થવા લાગશે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, ગુરુને જ્ઞાન, સંપત્તિ, લગ્ન અને સુખ માટે જવાબદાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેથી, તેની રાશિ પરિવર્તન ઘણા લોકોના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવે છે.  

મિથુન રાશિ: આ સમયગાળો મિથુન રાશિના લોકો માટે નાણાકીય રાહત લાવી શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. રોકાણો પણ લાભ આપે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને તેમના કામથી ફાયદો થશે, અને તેમની વાતચીત કુશળતા અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે. વ્યવસાયિકોને મુસાફરીથી ફાયદો થઈ શકે છે. તેમના પ્રયત્નોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે.  

મકર રાશિ: આ ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે સારા નસીબ લાવી શકે છે. નાણાકીય સમસ્યાઓ ધીમે ધીમે હળવી થઈ શકે છે. મુસાફરી ફાયદાકારક હોવાનું સૂચવવામાં આવ્યું છે. વ્યવસાય અને રોજગાર બંનેમાં સારી તકો ઊભી થઈ શકે છે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સહયોગ મળશે, અને ઘરનું વાતાવરણ પહેલા કરતાં વધુ સારું રહેશે. આ સમય દરમિયાન હાથ ધરાયેલા ઘણા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થવા લાગશે.  

કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના લોકો માટે ગુરુનું ગોચર ખૂબ જ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળો આવકમાં વધારો દર્શાવે છે. નવી જવાબદારીઓ અથવા કામ પર સારી ઓફર શક્ય છે. જે લોકો લાંબા સમયથી સખત મહેનત કરી રહ્યા છે તેઓ હવે પરિણામો જોઈ શકે છે. અભ્યાસ અને કારકિર્દી સંબંધિત બાબતો પણ અનુકૂળ હોઈ શકે છે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે.  

કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. આવકમાં વધારો થવાની સાથે, નવી તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, ઘણા લોકો નવું ઘર, જમીન અથવા વાહન ખરીદવાની યોજના બનાવી શકે છે. ખર્ચ વધી શકે છે, પરંતુ એવા સંકેતો છે કે ખર્ચ જરૂરી વસ્તુઓ પર થશે. જે લોકો લાંબા સમયથી ઘર ખરીદવાનું સ્વપ્ન જોતા હોય તેમના માટે આ સારો સમય માનવામાં આવે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

