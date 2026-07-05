/કાલસર્પ યોગ આ ત્રણ રાશિના જાતકોની પથારી ફેરવી નાખશે ! 18 જુલાઈ સુધી ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન

Kaal Sarp Yog : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કાલસર્પ યોગને અશુભ યોગમાંનો એક માનવામાં આવે છે. 18 જુલાઈ સુધી ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિને કારણે આ યોગ એક્ટિવ રહેશે. ત્યારે તેના પ્રભાવને કારણે કઈ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Kaal Sarp Yog : કાલસર્પ યોગને અશુભ જ્યોતિષીય યોગમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે કુંડળીના સાત મુખ્ય ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વચ્ચે આવી જાય છે. આ જ સ્થિતિ 4 જુલાઈથી ચાલુ થઈ છે. 4 જુલાઈના રોજ ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ્યો જ્યાં રાહુ છે, જ્યારે કેતુ હાલમાં સિંહ રાશિમાં છે. 18 જુલાઈ સુધીમાં ચંદ્ર અને અન્ય છ ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વચ્ચે સ્થિત થશે, પરિણામે, કાલસર્પ યોગ તે તારીખ સુધી પ્રભાવમાં રહેશે. જેના કારણે આ રાશિના જાતકોને જીવનમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કાલસર્પ યોગની રચનાને કારણે તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં અચાનક ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. તેથી તમારે પૈસા સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. કોઈ વિશ્વસનીય વ્યક્તિની હાજરીમાં જ મોટા નાણાકીય વ્યવહારો કરો. તમારે કોઈપણ સાહસ શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ જેમાં નાણાકીય જોખમ હોય. ઉપાય તરીકે તમારે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ.
વૃશ્ચિક રાશિના લોકોએ 18 જુલાઈ સુધી ધીરજથી આગળ વધવું જોઈએ. તમારા કાર્યમાં અવરોધો આવી શકે છે, પરંતુ નિરાશ થવાને બદલે તમારે સખત મહેનત કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. તમને નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કોઈ પર આંધળો વિશ્વાસ કરવાનું ટાળો. ઉપાય તરીકે ભગવાન શિવની પૂજા કરો.
મીન રાશિના લોકોએ તેમની લાગણીઓને કાબૂમાં રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. સલાહ લીધા વિના લગ્ન, કારકિર્દી અથવા નાણાકીય બાબતો અંગે કોઈ નિર્ણય ન લો. ઉતાવળમાં કામ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમે તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં ઉતાર-ચઢાવ અનુભવી શકો છો. ઉપાય તરીકે મીન રાશિના વ્યક્તિઓએ શિવલિંગ પર જળ ચઢાવવું જોઈએ.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.