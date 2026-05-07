11 મેથી બની રહ્યો છે ખતરનાક યોગ, 15 દિવસ આ 4 રાશિઓને રહેવું પડશે સતર્ક, અચાનક વધી શકે છે ખર્ચ

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 07, 2026, 05:15 PM IST|Updated: May 07, 2026, 05:15 PM IST

Kalsarp Yog 2026 : રાહુ અને કેતુની બદલાતી ચાલ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 11 મેએ બધા ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વચ્ચે આવી જશે, જેનાથી કાલસર્પ યોગ બનશે. આ અશુભ યોગ 15 દિવસ સુધી કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં ગ્રહણ લગાવી શકે છે.
 

Kalsarp Yog 2026 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 11 મેના કાલસર્પ યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જ્યારે રાહુ કુંભ રાશિમાં અને કેતુ સિંહ રાશિમાં રહેશે, બાકીના બધા ગ્રહો તેમની વચ્ચે આવશે. જેના કારણે કાલસર્પ યોગ બનશે. આ ચોક્કસ ગ્રહોની ગોઠવણી 26 મે સુધી ચાલુ રહેશે એટલે કે 15 દિવસ આ 4 રાશિના જાતકોની મુશ્કેલી વધી શકે છે.   

કાલસર્પ યોગના પ્રભાવને કારણે વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો થોડો પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર વિરોધીઓ અથવા હરીફો સક્રિય થઈ શકે છે. તેથી તમારા દરેક પગલામાં સાવધાની અને વિચારપૂર્વક આગળ વધવું જરૂરી છે. તમને તમારી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ તાત્કાલિક નહીં મળે, જેના કારણે નિરાશા લાગણી થઈ શકે છે. 26 મે સુધી નાણાકીય બાબતોમાં ખાસ સાવધાની રાખો.   

વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ આ સમયે તેમના ઘર અને પરિવાર સંબંધિત નિર્ણયો લેતી વખતે ખૂબ જ સમજદારી રાખવી જોઈએ, કારણ કે એક પણ ભૂલ દરેકને અસર કરી શકે છે. ખર્ચ અણધારી રીતે વધી શકે છે, જે તમારા બજેટને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. બહાર નીકળતી વખતે અને વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો. અજાણ્યાઓ પર વિશ્વાસ કરવાનું ટાળો.  

કુંભ રાશિના જાતકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય બાબતોમાં વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. નાની ભૂલ પણ નુકસાનમાં પરિણમી શકે છે. જે કાર્યો સરળતાથી આગળ વધી રહ્યા હોય તે અવરોધોનો સામનો કરી શકે છે. તેથી ધીરજ રાખવી જરૂરી છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા વિકલ્પોનો સારી રીતે વિચાર કરો.

11 મેથી શરૂ થતો કાલસર્પ યોગ યોગ કર્ક રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે માનસિક દબાણ વધારી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમે અકલ્પનીય ભય અથવા ચિંતાની લાગણીઓથી પીડાઈ શકો છો. તમારા વ્યાવસાયિક જીવન અને દૈનિક કાર્યમાં સતર્ક રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે એક નાની સમસ્યા પણ વિવાદ અથવા સંઘર્ષમાં પરિણમી શકે છે.   

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

