Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ભારત ભાગ્ય વિધાતાની રિલીઝ સાથે કંગના રનૌતનો લેટેસ્ટ ફોટોશૂટ વાયરલ, ગુજરાતી લુકમાં દેખાઈ અદભુત, જુઓ Photos

ભારત ભાગ્ય વિધાતાની રિલીઝ સાથે કંગના રનૌતનો લેટેસ્ટ ફોટોશૂટ વાયરલ, ગુજરાતી લુકમાં દેખાઈ અદભુત, જુઓ Photos

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:14 PM IST

Bharat Bhagya Vidhata Release: કંગનાની "ભારત ભાગ્ય વિધાતા" આજે, શુક્રવારે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ છે. કંગનાના ચાહકો ફિલ્મની રિલીઝની સાથે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે.

ભારત ભાગ્ય વિધાતા માટે સમાચારમાં1/7

ભારત ભાગ્ય વિધાતા માટે સમાચારમાં

બોલીવુડ અભિનેત્રી અને સાંસદ કંગના રનૌતની લેટેસ્ટ ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા માટે સમાચારમાં છે. તે ફિલ્મનું જોરદાર પ્રમોશન કરી રહી છે.  

"ભારત ભાગ્ય વિધાતા" આજે રિલીઝ થઈ 2/7

"ભારત ભાગ્ય વિધાતા" આજે રિલીઝ થઈ

કંગનાની "ભારત ભાગ્ય વિધાતા" આજે, શુક્રવારે અને 12 જુનના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ છે. કંગનાના ચાહકો ફિલ્મની રિલીઝ બાદ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. કંગના ફરી એકવાર આ ફિલ્મમાં તેના દમદાર અભિનય માટે હેડલાઇન્સમાં છે.

જોધપુરમાં ભવ્ય પ્રીમિયર યોજાયું3/7

જોધપુરમાં ભવ્ય પ્રીમિયર યોજાયું

"ભારત ભાગ્ય વિધાતા" ની રિલીઝ પહેલા, કંગના ફિલ્મના ભવ્ય પ્રીમિયરમાં હાજરી આપવા માટે જોધપુર પહોંચી હતી. તેણીએ ઉમેદ ભવન પેલેસની મુલાકાત લીધી અને મેહરાનગઢ કિલ્લામાં માં ચામુંડા મંદિરમાં આશીર્વાદ માંગ્યા હતા.

પ્રધાનમંત્રીના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી4/7

પ્રધાનમંત્રીના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી

તેણીએ રતનદાના ગણેશ મંદિરમાં પણ પ્રાર્થના કરી, દેશની સમૃદ્ધિ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી.  

કંગના લાલ સાડીમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી5/7

કંગના લાલ સાડીમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી

કંગનાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેના લુકના ફોટા શેર કર્યા. ગ્રાન્ડ પ્રીમિયર માટે કંગનાએ સુંદર લાલ અને સફેદ પ્રિન્ટેડ સાડી પહેરી હતી, જેને તેણે ગુજરાતી શૈલીમાં પહેરી હતી.  

ગજરાએ તેના લુકમાં વધારો કર્યો6/7

ગજરાએ તેના લુકમાં વધારો કર્યો

કંગનાએ ચોકર નેકલેસ અને કાનની બુટ્ટીઓ સાથે સાડી પહેરી હતી. તેણીએ તેના વાળમાં ગજરા પણ પહેર્યા હતા, જેણે તેના લુકને વધુ સુંદર બનાવ્યો હતો.  

ચાહકોએ તેના લુકની પ્રશંસા કરી7/7

ચાહકોએ તેના લુકની પ્રશંસા કરી

કંગનાના આ ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ચાહકો ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે અને તેના લુકની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

TAGS:
Kangana Ranaut
Bharat Bhhagya Viddhaata
Gujarati News
Kangana Ranaut latest photoshoot
photoshoot viral
bharat bhagya vidhata trailer
bharat bhagya vidhata movie 2026
entertainment news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં સફેદ રંગની કાર સૌથી વધુ કેમ વેચાય છે? રસપ્રદ છે તેનું કારણ
white cars13 min ago
2
Bharat Bhhagya Viddhaata14 min ago
3
ethanol blended fuel20 min ago
4
MSU Vadodara new course21 min ago
5
Lock Upp Season 238 min ago