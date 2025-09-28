Photos: 10 હજારની આશા, 27000 લોકો પહોંચ્યા, આ રીતે એક્ટર વિજયની રેલીમાં થઈ નાસભાગ
તમિલનાડુના કરુરમાં અભિનેતા વિજયની રેલીમાં થયેલી નાસભાગમાં બાળકો સહિત 39 લોકો માર્યા ગયા. 10,000 લોકોની ક્ષમતા હોવા છતાં, ભીડ 27,000 સુધી પહોંચી ગઈ.
કરૂરઃ તમિલનાડુના કરૂર જિલ્લામાં શનિવારે અભિનેતા અને રાજનેતા વિજયની રેલીમાં થયેલી નાસભાગમાં અત્યાર સુધી 39 લોકોના મોત થયા, જેમાં 9 બાળકો પણ સામેલ છે. તો 95 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. કરૂર ચેન્નઈથી લગભગ 400 કિલોમીટર દૂર છે.
પોલીસે ઘટનાને લઈ આપી જાણકારી
પોલીસે જણાવ્યું કે આયોજકોએ લગભગ 10,000 લોકો માટે મેદાન માંગ્યું હતું, પરંતુ લગભગ 27 હજાર લોકો રેલીમાં સામેલ થયા. ડીજીપી (ઇનચાર્જ) જી. વેંકટરમણે એએનઆઈને જણાવ્યું કે TVK ની પાછલી રેલીઓમાં ભીડ અપેક્ષાકૃત ઓછી રહેતી હતી, પરંતુ આ વખતે અનુમાન કરતા વધારે લોકો પહોંચ્યા હતા.
બપોરે 3 કલાકથી રાત્રે 10 કલાક સુધી ચાલવાની હતી રેલી
રેલી બપોરે 3 કલાકથી રાત્રે 10 કલાક સુધી ચાલવાની હતી, પરંતુ ભીડ સવારે 11 કલાકે ભેગી થવા લાગી હતી. ડીજીપીએ કહ્યુ- જ્યારે વિજય સાંજ 7.40 કલાકે પહોંચ્યા તો લોકો કલાકોથી તેની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં હતા અને તેમની પાસે ભોજન અને પાણી નહોતું. આ સ્થિતિ હતી.
પોલીસે રેલીમાં 500થી વધુ કર્મીઓને તૈનાત કર્યા હતા. ડીજીપીએ જણાવ્યું કે વિજયે પોલીસના કામની પ્રશંસા કરી, પરંતુ પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને કહ્યું કે ભીડ મેનેજમેન્ટની જવાબદારી પાર્ટીની પણ છે, કારણ કે તે જરૂરી નથી કે પોલીસની સંખ્યા ભીડને બરોબર હોય.
ભારે ભીડમાં નાસભાગ
વિજયે વાહન પર ભાષણ શરૂ કર્યું, ત્યારે ભીડમાં અફરા-તફરી મચી ગઈ. લોકો બેભાન થઈ પડવા લાગ્યા. ઘણી મહિલાઓ અને બાળકો ઈજાગ્રસ્ત થયા. વિજયે પોતાનું ભાષણ વચ્ચે રોક્યું અને ઈજાગ્રસ્તોને પાણીની બોટલો આપી અને પોલીસને મદદની અપીલ કરી.
રાજ્ય સરકારે આપી પ્રતિક્રિયા
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને કહ્યુ કે અત્યાર સુધી 39 લોકોના મોત થયા, જેમાં 13 પુરૂષ, 17 મહિલાઓ, 4 બાળકો અને 5 બાળકીઓ સામેલ ચે. આ સિવાય 51 લોકો, જેમાં 26 પુરષ અને 25 મહિલાઓની સારવાર ચાલી રહી છે.
સરકારે મૃતકોના પરિવારજનો માટે 10 લાખ રૂપિયાના વળતરની જાહેરાત કરી છે. રાહત અને ચિકિસ્તા પર નજર રાખવા માટે મંત્રી. મા. સુબ્રમણિયમની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.
વિજયે શું કહ્યું?
ડીજીપી વેંકટરમણે કહ્યુ કે દુર્ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ તપાસ બાદ સામે આવશે. તે માટે એક વન-મેન કમીશન બનાવવામાં આવ્યું છે. વિજયે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, 'મારૂ દિલ તૂટી ગયું છે. હું દર્દ અને શોકમાં છું. કરૂરમાં પોતાના ભાઈઓ અને બહેનોને ગુમાવનાર પરિવારજનો પ્રત્યે મારી સંવેદના. હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવી રહેલા લોકોના જલ્દી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરુ છું.'
Trending Photos