કથાવાચક નિધિ સારસ્વત બન્યા યુપીની દુલ્હનિયા, સાદગી એવી કે નજર નહિ હટે!
Kathavachak Nidhi Saraswat Wedding : કથાકાર ઈન્દ્રેશ ઉપાધ્યાયના લગ્નની ચર્ચા હજુ થઈ રહી છે, ત્યાં બીજા એક વાર્તાકારના લગ્નની ચર્ચા ચાલી રહી છે. ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં કથાકાર અને ભજન ગાયિકા નિધિ સારસ્વતની સુંદરતાએ પણ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ચિરાગ ઉપાધ્યાય અને ભજન ગાયિકા નિધિ સારસ્વતે મંગળવારે રાત્રે ગાઝિયાબાદમાં એક ભવ્ય સમારોહમાં લગ્ન કર્યા.
ભૂતપૂર્વ મંત્રી રામવીર ઉપાધ્યાયના પુત્ર ચિરાગ અને પ્રખ્યાત વાર્તાકાર નિધિ સારસ્વતના લગ્ન, જે 7 થી 9 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાયા હતા, તે શહેરની ચર્ચામાં રહ્યા. રાજકીય અને આધ્યાત્મિક હસ્તીઓની હાજરી સાથે સમારોહ ભવ્ય હતો, અને જેના ફોટા વાયરલ થયા છે.
યુપીના ભૂતપૂર્વ મંત્રી રામવીર ઉપાધ્યાયના પુત્ર અને ભાજપ નેતા ચિરાગ ઉપાધ્યાયે મંગળવારે રાત્રે ગાઝિયાબાદમાં એક ભવ્ય સમારોહમાં પ્રખ્યાત વાર્તાકાર અને ભજન ગાયિકા નિધિ સારસ્વત સાથે લગ્ન કર્યા. આ લગ્નમાં રાજકીય અને આધ્યાત્મિક જગતની હસ્તીઓ હાજર રહી હતી, જેનાથી સમારોહની ભવ્યતામાં વધારો થયો હતો. 7 થી 9 ડિસેમ્બર સુધી ચાલેલા આ હાઇ-પ્રોફાઇલ લગ્ન શહેરની ચર્ચામાં રહ્યા. બે દિવસ દરમિયાન વિવિધ લગ્ન વિધિઓ કરવામાં આવી હતી.
વાર્તાકાર નિધિ સારસ્વતે પોતાની સાદગીથી દિલ જીત્યા
લગ્નનો સીઝન ચાલી રહી છે. ઘણી જાણીતી હસ્તીઓના આ વર્ષે લગ્ન થયા છે. પરંતુ જયપુરમાં વાર્તાકાર ઇન્દ્રેશ ઉપાધ્યાયના ભવ્ય વૈદિક લગ્ન જેટલું ધ્યાન કોઈએ ખેંચ્યું નથી. 5 ડિસેમ્બરે થયેલા આ લગ્નના ફોટા હજુ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, અને હવે બધાની નજર વાર્તાકાર અને ભજન ગાયિકા નિધિ સારસ્વતના લગ્ન પર છે.
વાર્તાકાર નિધિ સારસ્વત પોતાના સુરીલા અવાજ અને ભક્તિમય ભજનોથી દિલ જીતી લે છે. 9 ડિસેમ્બરના રોજ હાથરસ જિલ્લાના માયાવતી સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી રહેલા સ્વર્ગસ્થ રામવીર ઉપાધ્યાયના પુત્ર ચિરાગ વીર ઉપાધ્યાય સાથે લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા. 7 ડિસેમ્બરે ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં લગ્નની વિધિઓ શરૂ થઈ હતી અને નિધિ સારસ્વતના ફોટા પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. સૂટ અને સાડીમાં તેની સુંદરતા અને સરળતા સ્પષ્ટ દેખાય છે.
કથા માટે સફેદ સૂટ પહેરે છે
નાથવદ ગીતાના કથાકાર નિધિ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ સક્રિય છે, ભાગવત કથા માટે તેઓ સફેદ સૂટમાં જોવા મળે છે, પરંતુ તે તેમના રોજિંદા જીવનમાં રંગબેરંગી સુટ અને સાડીઓમાં અદભુત લાગે છે. કપાળ પર ચંદન અને મીઠી સ્મિત સાથે, તેઓ દિલ જીતી લે છે.
આ સ્ટાઇલ અદ્ભુત છે
જેમ જયા કિશોરીની સુંદરતા મન જીતી શકે છે, તેવી જ રીતે નિધિ સારસ્વતની સ્ટાઇલ પણ દિલ જીતી લે છે. નિધિ સારસ્વતની સાડીવાળી તસવીરો સૌનું ધ્યાન ખેંચે છે.
નિધિ સારસ્વત વિશે જાણો
નિધિ સારસ્વત મૂળ અલીગઢના છે, જ્યારે ચિરાગ ઉપાધ્યાય હાથરસ જિલ્લાના છે. ચિરાગના પિતા, સ્વર્ગસ્થ રામવીર ઉપાધ્યાય, પાંચ વખત ધારાસભ્ય અને બસપા સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી હતા. ચિરાગના માતા, સીમા ઉપાધ્યાય, હાથરસ જિલ્લાના વર્તમાન જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ છે.
