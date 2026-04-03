સતત નફો કરી રહેલી આ કંપનીનો આવશે IPO, 350 કરોડથી વધારેનો હશે IPO, જાણો

Upcoming IPO: આ કંપનીએ IPO માટે અરજી કરી છે. કંપનીના IPOમાં નવા શેર અને ઓફર ફોર સેલ બંનેનો સમાવેશ થશે. કંપની સતત નફો કરી રહી છે.
 

Updated:Apr 03, 2026, 07:56 PM IST

Upcoming IPO: કે જય ફોર્જિંગ્સે (Kay Jay Forgings) IPO માટે SEBIને અરજી કરી છે. કંપનીએ નિયમનકાર સમક્ષ DRHP ફાઇલ કરી છે. કંપનીના ડ્રાફ્ટ પેપર્સ અનુસાર, કંપની 300 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર જાહેર કરશે. હાલના રોકાણકારો ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 60 કરોડ રૂપિયાના શેર વેચશે.  

કંપની નવા ઇશ્યૂમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ મૂડી ખર્ચ અને દેવાની ચુકવણી માટે કરશે. 118.80 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ નવા કેન્દ્ર માટે કરવામાં આવશે. 90.51 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ લોન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.  

કંપની પ્રી-IPO પ્લેસમેન્ટ પણ કરી શકે છે. કંપની લીડ મેનેજર સાથે ચર્ચા કરી રહી છે. પ્રી-IPO પ્લેસમેન્ટનું કદ 40 કરોડ રૂપિયા હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો ફ્રેશ ઇશ્યૂનું કદ સમાયોજિત કરવામાં આવશે. PL કેપિટલ લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.  

કે જય ફોર્જિંગ્સ(Kay Jay Forgings) B2B મોડેલમાં કાર્યરત છે. કંપની ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગ માટે ઘટકોનું ઉત્પાદન કરે છે. તે કૃષિ મશીનરી, ખાણકામના સાધનો અને ઘરેલુ ઉપયોગ માટે ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો જેવા બિન-ઓટોમોટિવ ઘટકોનું પણ ઉત્પાદન કરે છે.  

કંપની પાસે હાલમાં 6 ઉત્પાદન પ્લાન્ટ છે. તેના ગ્રાહકોમાં ટીવીએસ મોટર કંપની લિમિટેડ, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા, બજાજ સન્સ અને હોન્ડા મોટરસાયકલ અને સ્કૂટર જેવી મોટી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.  

નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે કંપનીની કાર્યકારી આવક 750.46 કરોડ રૂપિયા રહેવાનો અંદાજ છે. નાણાકીય વર્ષ 2024 માં, આવક 672.31 કરોડ રૂપિયા હતી. નફો (કર પછી) 29.01 કરોડ રૂપિયા હતો. નાણાકીય વર્ષ 2024 માટે કે જય ફોર્જિંગ્સનો નફો 24.12 કરોડ રૂપિયા હતો. તમને જણાવી દઈએ કે, ગયા નાણાકીય વર્ષના સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, કંપનીનો નફો (કર ચુકવણી પછી) 21.35 કરોડ રૂપિયા હતો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

