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સૂર્ય અને શનિનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ આ 4 રાશિઓ માટે વરદાન, થશે રૂપિયાનો વરસાદ; દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 08, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:29 PM IST

Kendra Drishti Yog 2026: સૂર્ય અને શનિ એકબીજા સાથે એક નિશ્ચિત સ્થિતિમાં આવીને શક્તિશાળી 'કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ' બનાવવા જઈ રહ્યા છે. 4 રાશિના જાતકો માટે આ યોગ શુભ સાબિત થઈ શકે છે અને અટકેલી સફળતાઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 90° પર1/6

સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 90° પર

સન્માનના કારક ગ્રહ સૂર્ય અને કર્મના કારક ગ્રહ શનિ એકબીજા સાથે એક શક્તિશાળી યોગ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. 6 જુલાઈ 2026 સોમવારના રોજ સાંજે 04:14 વાગ્યે સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 90° પર આવીને કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે. આ યોગ સક્રિય રહેવાનો કોઈ ચોક્કસ સમય નથી, જો કે, ઘણી વખત આ યોગ 1 અઠવાડિયા સુધી સક્રિય રહી શકે છે. આ શક્તિશાળી યોગથી 4 રાશિના જાતકોને મોટો લાભ થઈ શકે છે. તેમના જીવનની મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે અને અટકેલી સફળતા મળી શકે છે.

મેષ રાશિ2/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને શનિનો આ યોગ શુભ પરિણામ આપનારો સાબિત થઈ શકે છે. અટકેલા કામ પૂરા થશે અને ફસાયેલું ધન પરત મળશે. રોકાણ કરવાથી ભવિષ્યમાં લાભની શક્યતાઓ વધશે. આવકના નવા રસ્તાઓ ખૂલી શકે છે. પરિવારના લોકોનો સાથ મળશે અને મન શાંત રહેશે.

તુલા રાશિ3/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. ઘર-પરિવારમાં ખુશીઓ વધશે. જૂની ચિંતાઓનો અંત આવશે. મન સ્થિર રહેશે. ઓફિસમાં ચાલી રહેલા વિવાદોનો અંત આવશે. તમે તમારા લક્ષ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો અને મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. યાત્રાના યોગ બનશે.

મકર રાશિ4/6

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને શનિનો આ યોગ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જીવનમાં અટકેલી સફળતાઓ પ્રાપ્ત થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને મહેનત કરવાની હિંમત આવશે. જાતકો મોટા નિર્ણયો લઈ શકશે. કામકાજમાં સુધારો થઈ શકે છે અને પ્રશંસા પણ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે.

કુંભ રાશિ5/6

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-શનિનો આ યોગ લાભના રસ્તાઓ ખોલી શકે છે. આ સમય મોટી ઉપલબ્ધિઓ હાંસલ કરવાનો રહેશે. ઓફિસમાં સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. આવકના રસ્તાઓ ખૂલશે. ગૂંચવાયેલા આર્થિક મામલાઓ ઉકેલાશે. કલાના ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ વધશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Kendra Drishti Yog 2026
surya shani yuti
astrology
સૂર્ય અને શનિ યુતિ
કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ

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