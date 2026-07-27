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Kendra Drishti Yog: ગુરુ પૂર્ણિમા પર બનશે દુર્લભ યોગ! આ રાશિઓ પર થશે ધનલક્ષ્મીની કૃપા

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:14 PM IST

Guru Purnima Lucky Zodiac Sign: આ ગુરુ પૂર્ણિમા ખૂબ જ ખાસ રહેવાની છે. 29 જુલાઈના રોજ, ગ્રહોની ચાલમાં મોટો ફેરફાર થશે, જે કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવશે અને તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કરશે.

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Guru Purnima Shubh Sanyog: 29 જુલાઈના રોજ ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવાશે. આ ગુરુ પૂર્ણિમા ખૂબ જ દુર્લભ યુતિનું સાક્ષી બનશે. 29 જુલાઈના રોજ શુક્ર અને મંગળ એકબીજાથી 90 ડિગ્રીના ખૂણા પર હશે, જેનાથી ખૂબ જ પ્રભાવશાળી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રને સુખ, સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ, ભવ્યતા અને પ્રેમનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે મંગળ હિંમત, ઉર્જા, બહાદુરી અને જમીન અને સંપત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સુંદરતા અને શક્તિનું આ દુર્લભ સંયોજન કેટલીક રાશિઓ માટે કારકિર્દી, નાણાકીય સ્થિતિ અને પારિવારિક જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે તેવી અપેક્ષા છે.   

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જ્યારે બે ગ્રહો 90 ડિગ્રીના અંતરે હોય છે, એટલે કે, ચોથા અને દસમા ભાવમાં, કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ રચાય છે. આ સ્થિતિમાં, બંને ગ્રહોની ઉર્જાનું સંયોજન ઝડપી અને અસરકારક પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે શુક્રની સૌમ્યતા અને મંગળની શક્તિ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિમાં એક સાથે આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિની મહેનત ઝડપી પરિણામો આપે છે અને સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિની નવી તકો ખુલે છે.  

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વૃષભ રાશિ: શુક્ર વૃષભ રાશિનો અધિપતિ છે. આ યુતિ તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરશે તેવી અપેક્ષા છે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ, વાહનો અને જમીન ખરીદવાની શક્યતાઓ છે. પારિવારિક જીવનમાં ચાલી રહેલા કોઈપણ સંઘર્ષનો અંત આવશે અને સુમેળ લાવશે.  

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તુલા રાશિ: તુલા રાશિના જાતકો માટે, આ યુતિ આવકના નવા સ્ત્રોત બનાવશે. પ્રેમ અને વૈવાહિક જીવનમાં રોમાંસ વધશે. જો તમે કલા, મીડિયા, ફેશન અથવા ગ્લેમર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છો, તો તમે કોઈ મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

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સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકો માટે, આ સમય કારકિર્દીમાં પ્રગતિના દરવાજા ખોલશે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે, અને તમારા માનમાં વધારો થશે. જો તમે લાંબા સમયથી કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ અથવા રોકાણની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો સફળતાની ઉચ્ચ સંભાવનાઓ છે.  

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મેષ રાશિ: મેષ રાશિ પર મંગળનું શાસન છે. શુક્ર અને મંગળનું આ જોડાણ તમારા આત્મવિશ્વાસ અને કાર્યક્ષમતામાં નાટ્યાત્મક વધારો કરશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં એક હિંમતવાન નિર્ણય નોંધપાત્ર નફો આપશે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Guru Purnima 2026
Kendra Drishti Yog 2026
Guru Purnima Lucky Zodiac Sign
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