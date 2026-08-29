/મંગળ અને શનિ બનાવશે અત્યંત શક્તિશાળી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ, 4 રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી મારશે, સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો!

1 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ કલ્યાણકારી દેવતા મંગળ અને ન્યાયના દેવતા તરીકે ઓળખાતા શનિ એક બીજાથી 90° પર આવશે અને તેનાથી અત્યંત શક્તિશાળી કેન્દ્રદ્રષ્ટિ યોગ બનશે. આ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ રહી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ.
જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ 1 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ મંગળવારે બપોરે 03:25 કલાકે મંગળ અને શનિ એક બીજાથી 90°પર આવીને કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે. આ યોગ આમ તો થોડા સમય માટે રહેશે પરંતુ 4 રાશિઓ પર ઊંડો પ્રભાવ છોડી શકે છે. જાતકોને કરિયર અને વેપારમાં અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પણ પહેલા કરતા સારી રહી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ કઈ છે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી મહેનત રંગ લાવશે અને બિઝનેસમાં પણ નફો થઈ શકે છે. જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. કોર્ટમાં ચાલી રહેલા મામલામાં સારી પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલો સંઘર્ષ હવે પૂરો થઈ શકે. બગડેલા સંબંધો સારા થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને શનિનો આ યોગ સારા પરિણામ લઈને આવશે. જાતકોના આત્મવિશ્વાસ અને શારીરિક ઉર્જામાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળે જોશ જોવા મળશે. કોઈ જૂના મિત્રની મદદથી અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. ધનલાભની દ્રષ્ટિથી આ સમય શુભ રહેશે.
ધનુ રાશિના લોકો માટે આ સમય સારો રહેશે. જીવનમાં પ્રગતિથી માનસિક શાંતિ અને પ્રન્નતા રહેશે. મહેનતનું ફળ મળશે. વિદેશમાં કરિયર કે કારોબારને વધારવાની કોશિશ સફળ રહી શકે છે. સામાજિક કાર્યો કરનારા લોકોનું સન્માન વધશે. ધન કમાવવાની તક મળશે.
મકર રાશિના જાતકોની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. ભૂતકાળમાં બનાવેલી યોજના પર કામ શરૂ કરી શકશો. અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે. વેપારમાં વિસ્તાર કરવાની ઈચ્છા પૂરી થશે. મોટા નિર્ણય લેવાથી આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. નોકરી કરતા જાતકોને નવી જવાબદારી મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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