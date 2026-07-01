/Kendra Drishti Yog: શુક્ર અને મંગળનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ, 4 જાતકોની ઈચ્છાઓ કરશે પૂર્ણ, ધનલાભ પણ થશે

Kendra Drishti Yog Effect On Rashi: આ વર્ષે 29 જુલાઈ 2026ના શુક્ર અને મંગળ એકબીજાથી વિશેષ સ્થિતિ પર આવી એક શક્તિશાળી રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગથી 4 રાશિના જાતકોને અતિ શુભ ફળ મળી શકે છે.
Shukra Mangal Kendra Drishti Yog In July 2026: આ વર્ષે 29 જુલાઈ 2026ના સુખ, પ્રેમ તથા ધનના કારક શુક્ર અને ઉર્જા, શૌર્ય તથા સાહસના કારક ગ્રહ મંગળ એકબીજાથી નિશ્ચિત અંતરે આવી એક શક્તિશાળી યોગ બનાવશે. 29 જુલાઈ, બુધવારે બપોરે 12.34 કલાકે શુક્ર અને મંગળ એકબીજાથી 90° ડિગ્રી આવી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગ બનવાથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટા ફેરફાર આવી શકે છે. પ્રેમના મામલામાં સફળતા મળી શકે છે. કમાણીના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે.
શુક્ર અને મંગળનો આ યોગ મેષ રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ અને ઉર્જા બંને વધારશે. સ્વાસ્થ્યમાં ઝડપથી સુધાર થશે. કાર્યોમાં સફળતા મળી શકે છે. ધન અને ભૌતિક સુખમાં વધારો થશે અને દાંપત્ય જીવનમાં પ્રેમ વધશે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ શુભ પરિણામ લાવશે. કરિયરમાં જબરદસ્ત પ્રગતિ થઈ શકે છે અને સમાજમાં સન્માન વધશે. જીવનમાં ઉત્સાહ અને ઉમંદ આવશે. પ્રેમ મેળવવામાં સફળતા મળશે. ઘરમાં શાંતિ આવશે અને પારિવારિક સંબંધ મજબૂત થશે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ શુક્ર અને મંગળનો યોગ અતિ લાભદાયક સાબિત થશે. મહેનતનું ફળ પ્રાપ્ત થશે અને કરિયરમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. સન્માન વધશે અને જીવનમાં સુખ-શાંતિનું આગમન થશે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ આ સમય સારો રહેશે.
તુલા રાશિના લોકો માટે શુક્ર અને મંગળનો આ યોગ લાભના રસ્તા ખોલશે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને નોકરીમાં મોટું પદ મળી શકે છે. નવા રોકાણ કે સંપત્તિના મામલામાં મોટો નિર્ણય લેવાની તક છે. કોઈ જૂની યોજના પર કામ ફરી શરૂ કરી શકો છો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સામગ્રી જ્યોતિષ માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. તમે વધુ જાણકારી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.