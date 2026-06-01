/ચોમાસાની આગાહીની તારીખ ફરી બદલાઈ! કેરળમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી અંગે હવામાન વિભાગના નવા અપડેટ

Monsoon 2026 Update : કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હાલ સમગ્ર દેશનું વાતાવરણ ડામાડોળ થઈ ગયું છે. ક્યાંક આગ ઓગતી ગરમી, તો ક્યાંક વાવાઝોડું, ક્યાંક રેતીનું તોફાન, તો ક્યાંક કમોસમી વરસાદ... ન સમજાય તેવો વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. આ વચ્ચે કેરળના વરસાદના આગમનની આશા પણ ઠગારી નીવડી હતી. વહેલુ ચોમાસું આવશેની વાત વચ્ચે ચોમાસું આવ્યું જ નહિ. ત્યારે હવે હવામાન વિભાગની નવી આગાહી આવી છે. કેરળમાં 4 જૂન સુધીમાં ચોમાસું બેસી જવાની હવામાન વિભાગની સત્તાવાર આગાહી કરી છે. આ સાથે જ દેશના ૧૯ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા અને દિલ્હી સહિતના વિસ્તારોમાં ધૂળની આંધી અને કરા પડવાની સંભાવના છે.
દેશભરમાં ભીષણ ગરમી વચ્ચે દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું તેજીથી આગળ વધી રહ્યું છે, અને હવે જઈને કેરળના દરિયાકાંઠે બહુ જ નજીક પહોંચી ગયુ છે. ભારતીય હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આગામી 3-4 દિવસોમાં ચોમાસું દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પૂર્વ અરબ સાગરના ભાગોમાં, લક્ષદ્વીપ ટાપુ, કેરળ તથા તમિલનાડુના કેટલાક ભાગોમાં આવી પહોંચશે. બંગાળની ખાડીના દક્ષિણ-પશ્ચિમ, પશ્ચિમ-મધ્ય, પૂર્વ-મધ્ય અને ઉત્તર-પૂર્વીય વિસ્તારોમાં આગળ વધવા માટે સ્થિતિ અનુકૂળ બની છે.
હવામાન વિભાગના અપડેટ અનુસાર, ચોમાસાની ઉત્તરી સીમા હાલ અરબ સાગરથી થઈને બંગાળની ખાડી સુધી ફેલાયેલી છે. જે તેના સતત આગળ વધવાના સંકેત આપી રહ્યાં છે. કેરળના દક્ષિણી અને મધ્ય વિસ્તારોમાં ચોમાસા પહેલાની ગતિવિધિઓ પણ તેજ બની ગઈ છે. અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણ પલટાયું છે, અને વરસાદની હવાઓ વહેવા લાગી છે. જેને ચોમાસાની ઔપચારિક એન્ટ્રીના સંકેત કહેવાય છે.
એક તરફ કેરળમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થશે, અને બીજી તરફ દેશભરમાં વરસાદનું તાંડવ જોવા મળશે. કારણ કે, હવામાન વિભાગે દેશના 19 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ સાથે આંધીનું પણ એલર્ટ આપ્યું છે. તો ચક્રવાતી તોફાનના પણ એંધાણ છે. હવામાન વિભાગે અનેક રાજ્યોને ઓરેન્જ તથા યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.