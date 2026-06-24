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ભૂતોની વાર્તાઓ અને 2000 વર્ષ જૂનો ઈતિહાસ... જ્યાંથી સિયાએ કેતનને ધક્કો માર્યો, તે લોહગઢ કિલ્લાનું શું છે રહસ્ય?

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:26 PM IST

Lohagad Fort History: પુણેના લોહગઢ કિલ્લાની પાસે જે પણ થયું તેનાથી દેશ ચોંકી ગયો છે. અહીં પર કેતન અગ્રવાલને તેની મંગેતર સિયાએ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. ત્યારબાદ ધ્યાન ભટકાવવા માટે ખોટી વાર્તાઓ ઘડી કાઢી. પરંતુ સત્ય સામે આવ્યા બાદ સિયા પોલીસની કસ્ટડીમાં છે. જે લોહગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ધક્કો મારવામાં આવ્યો તેનો ઈતિહાસ ખુબ રસપ્રદ છે. આવો જાણીએ.

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લોહાગઢ કિલ્લો રાજ્યની સૌથી રહસ્યમયી જગ્યામાંથી એક છે. તેની ઘણી ભૂતિયા કહાનીઓ છે. જેણે લોહાગઢ કિલ્લાના રહસ્યને વધુ ગુંઢ બનાવી દીધું છે. 

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સહ્યાદ્રી ટેકરીઓ પહાડોમાં આવેલા લોહાગઢનો મતલબ છે 'લોખંડનો કિલ્લો' આ પુણેના લોનાવાલાની પાસે છે. ટ્રેકિંગ ડેસ્ટિનેશન તરીકે જાણીતા આ કિલ્લાનો ઈતિહાસ 2000 વર્ષ જૂનો છે.

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પરંતુ તેનો શરૂઆતી પાયો સાતવાહન કાળમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ લોહાગઢ કિલ્લાનો દબદબો મરાઠા સામ્રાજ્યના સંસ્થાપક અને સૌથી જાણીતા શાસકોમાંથી એક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના સમયમાં વધ્યો.

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शिवाजी के राज में यह किला राज के डिफेंसिव नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन गया. ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, यह जगह एक ट्रेजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पर भी काम करती थी. लोहागढ़ किले की रिच कल्चर और खूबसूरत नजारों के अलावा, इस जगह पर भूतों के दिखने और पैरानॉर्मल अनुभवों की अनगिनत कहानियां हैं.

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કેટલાક લોકોનો દાવો છે કે તેમણે કિલ્લાની દીવાલો પર વિચિત્ર વસ્તુ ચાલતી જોઈ છે. તો ઘણા બીજા લોકો રહસ્યમયી વસ્તુને થોડા સમય સુધી દેખાવા અને પછી હવામાં ગાયબ થવાની વાત કરે છે. પરંતુ તેના કોઈ સત્તાવાર પુરાવા નથી.

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લોહગઢ કિલ્લો મહારાષ્ટ્રના માવલ વિસ્તારમાં છે. તે લોનાવાલાથી લગભગ 11 કિમી અને પુણેથી 60 કિમી દૂર છે. અહીં સ્મારક સુધી પહોંચવાનો સૌથી સરળ રસ્તો માલવલી રેલવે સ્ટેશન છે. અહીંથી આ કિલ્લા સુધી પહોંચવાના ઘણા સાધન મળી જાય છે.

TAGS:
Lohagad Fort history
ancient forts in India

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