હોમફોટોએલર્ટ ! આ 3 રાશિના જાતકોની પથારી ફેરવી નાખશે કેતુ-ચંદ્રમાનો અશુભ સંયોગ, થઈ શકે છે ધનહાનિ !

એલર્ટ ! આ 3 રાશિના જાતકોની પથારી ફેરવી નાખશે કેતુ-ચંદ્રમાનો અશુભ સંયોગ, થઈ શકે છે ધનહાનિ !

Ketu Chandrama Yuti 2026 : આજથી એટલે કે 26 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કેતુ અને ચંદ્રની યુતિ બનવા જઈ રહી છે. આ ગ્રહોનો સંયોગ કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં ઉથલપાથલ લાવી શકે છે. ત્યારે આ કમનસીબ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.  
 

Updated:Apr 26, 2026, 02:25 PM IST

1/5
image

Ketu Chandrama Yuti 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અને તેમની યુતિઓ માનવ જીવન પર સીધી અસર કરે છે. દ્રિક પંચાંગ મુજબ, 26 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચંદ્ર અને કેતુની એક યુતિ બનાવા જઈ રહી છે, જે 27 એપ્રિલ સુધી અસરકારક રહેશે. જ્યારે આ બે અવકાશી પદાર્થો ભેગા થાય છે, ત્યારે વ્યક્તિની વિચાર પ્રક્રિયા, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને માનસિક સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે.  

મિથુન રાશિ 

2/5
image

મિથુન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. કાળજીપૂર્વક વિચાર-વિમર્શ કર્યા વિના કોઈપણ મોટું પગલું ભરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. નાણાકીય વ્યવહારોમાં સતર્ક રહો અને કોઈ પર આંધળો વિશ્વાસ રાખવાનું ટાળો.  

મીન રાશિ 

3/5
image

મીન રાશિના જાતકોના અંગત જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. જીવનસાથી અથવા નજીકના સાથીઓ સાથે વિવાદો થવાની પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે. વ્યવસાય અથવા ભાગીદારીમાં સંભવિત નુકસાનના સંકેતો પણ છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો કારણ કે ખોટી રીતે પસંદ કરેલા શબ્દો તમારા સંબંધો પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે.  

કન્યા રાશિ 

4/5
image

કન્યા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો થોડો પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. માનસિક તણાવ, પાયાવિહોણી ચિંતાઓ અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ઉતાવળમાં લેવામાં આવેલા નિર્ણયો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. તેથી દરેક કાર્ય કાળજીપૂર્વક વિચારીને કરો.

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

Trending Photos