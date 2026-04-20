ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોKetu Gochar: કેતુનો આજે મઘામાં પ્રવેશ, આ રાશિઓને થવા લાગશે બંપર આકસ્મિક લાભ, ચારેકોરથી પૈસા જ પૈસા!

Ketu Gochar: કેતુનો આજે મઘામાં પ્રવેશ, આ રાશિઓને થવા લાગશે બંપર આકસ્મિક લાભ, ચારેકોરથી પૈસા જ પૈસા!

Ketu Nakshatra Parivartan: કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ અત્યંત મહત્વનું ગણાય છે. આ નક્ષત્ર રાજસી, પિતૃ, અને અધિકારનું પ્રતિક છે. આથી આ દરમિયાન અનેક લોકોને પૂર્વજોના આશીર્વાદ અને ભાગ્યનો સાથ મળે છે. આ સમયે અચાનક ધનલાભ, નવી દિશા, અને જીવનમાં બદલાવના સંકેત મળતા હોય છે. જાણો કઈ રાશિઓને આ લાભ મળી શકે. 

Updated:Apr 20, 2026, 09:35 AM IST

1/6
image

એપ્રિલ મહિનો ગ્રહગોચરને લઈને ખુબ ખાસ રહ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જેની ગણતરી અત્યંત રહસ્યમયી, પાપી ગ્રહની સાથે સાથે આધ્યાત્મિક ગ્રહ તરીકે થાય છે તે કેતુ આજે એટલે કે 20 એપ્રિલ 2026ના રોજ નક્ષત્ર બદલી રહ્યા છે. આ બદલાવની અનેક રાશિઓ પર ખાસ અસર જોવા મળી શકે છે.  કેતની ચાલમાં ફેરફાર કર્મોના ફળો સાથે પણ જોડાયેલો રહે ચે. કેતુ આકસ્મિક ધનલાભ કરાવે છે એટલે કેટલીક રાશિઓને આકસ્મિક ધનલાભ કે કરિયરમાં નવી શરૂઆતના સંકેત મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

શું ફેરફાર જોવા મળી શકે

2/6
image

કેતુનો મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ અનેક ફેરફાર લાવી શકે છે. આ  દરમિયાન કેટલાક લોકોને અચાનક તકોની પ્રાપ્તિ થાય. અટવાયેલા કામો ફૂલ સ્પીડમાં આગળ વધે. લાંબા સમયથી અટવાયેલી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવી શકે. આધ્યાત્મિક ઝૂકાવ વધે. વ્યક્તિનો જીવનને જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાય.   

મેષ રાશિ

3/6
image

કેતુનું આ મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર મેષ રાશિને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે. આત્મવિશ્વાસમાં પણ ખુબ વધારો થાય. 

કર્ક રાશિ

4/6
image

કર્ક રાશિના જાતકોને આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ચિંતાઓમાં રાહત મળી શકશે. ધનલાભના યોગ બનશે. પરિવારમાં ખુશીઓનો માહોલ જોવા મળશે. 

સિંહ રાશિ

5/6
image

સિંહ રાશિવાળાને કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર કરિયરમાં મોટો ઉછાળો, પ્રમોશન કે નવી જવાબદારીના સંકેત આપે છે. 

ધનુ રાશિ

6/6
image

ધનુ રાશિના જાતકોને કેતુનો મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આવકમાં વધારાના સંકેત આપે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા મજબૂત થશે. સુખ-સંપત્તિ વધે તેવા યોગ. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

Ketu Gocharketu nakshatra parivartanlucky rashiastrologyJyotish

Trending Photos