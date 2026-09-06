/આગામી 90 દિવસ આ 6 રાશિઓ જીવશે રાજા જેવું જીવન, કેતુ ગોચર બનાવશે માલામાલ !

Ketu Gochar 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં કેતુને એક રહસ્યમય અથવા ભ્રામક ગ્રહ માનવામાં આવે છે. કેતુનું પોતાના નક્ષત્રમાં ગોચર આ 6 રાશિઓ માટે ગોલ્ડન દિવસો લાવશે. આ ગોચર કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય બદલી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Ketu Gochar 2026 : હાલમાં કેતુ સૂર્ય-શાસિત સિંહ રાશિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે અને તેના પોતાના નક્ષત્રમાં સ્થિત છે. પંચાંગ અનુસાર, કેતુ 5 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી તેના પોતાના નક્ષત્ર માઘમાં રહેશે. ત્યારે માઘ નક્ષત્રમાં કેતુના ગોચરના કારણે આ 6 રાશિઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે, આગામી 90 દિવસોમાં અપાર લાભ થઈ શકે છે.
માઘ નક્ષત્રમાંથી કેતુનું 90 દિવસનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. તમે દરેક કાર્ય પૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરશો.
માઘ નક્ષત્રમાંથી કેતુનું 90 દિવસનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આ તમારા માટે શુભ સમય માનવામાં આવે છે,અને તમારા જીવનમાં તણાવ ઓછો થશે.
માઘ નક્ષત્રમાં કેતુનું 90 દિવસનું ગોચર ધન રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. કાનૂની બાબતોનો ઉકેલ આવશે અને તમને સારા સમાચાર મળશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
માઘ નક્ષત્રમાં કેતુનું 90 દિવસનું ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે નફાકારક સોદા મેળવી શકો છો અને નાણાકીય વૃદ્ધિના મજબૂત સંકેતો છે. તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં પ્રમોશનની નવી તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે.
માઘ નક્ષત્રમાંથી કેતુનું 90 દિવસનું ગોચર મીન રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થશે. વ્યવસાયિકોને તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા મળશે અને તેમનું પ્રેમ જીવન પણ સારું રહેશે.
માઘ નક્ષત્રમાં કેતુનું 90 દિવસનું ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ સાબિત થશે. તમે પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો જોશો અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરપૂર રહેશો.
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