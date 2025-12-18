નવું વર્ષ શરૂ થતા જ આ રાશિવાળા નોટોમાં આળોટશે, રહસ્યમયી કેતુ અચાનક કરાવશે પૈસાના ઢગલે ઢગલા!
વર્ષ 2026 શરૂ થતા જ ક્રૂર અને પાપી ગ્રહ કેતુની ચાલમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. જાન્યુઆરી 2026માં કેતુ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. જે 3 રાશિવાળા માટે જાણે ખજાનો ખોલી નાખશે.
રાહુ અને કેતુ લગભગ એક સાથે ગોચર કરે છે. પરંતુ તેમનું નક્ષત્ર પરિવર્તન અલગ અલગ સમયે થતું હોય છે. જાન્યુઆરી 2026માં કેતુ નક્ષત્ર પદ ગોચર ક રશે જે 3 રાશિને અચાનક ધનલાભ કરાવી શકે છે.
કેતુનું પદ પરિવર્તન
કેતુ 25 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રના દ્વિતિય પદથી નીકળીને પૂર્વાફાલ્ગુનીના પ્રથમ પદમાં ગોચર કરશે. કેતુ માર્ચ 2026 સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ લોકોને આકસ્મિક ધનલાભની સાથે સાથે પ્રગતિની તકો પણ મળશે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે કેતુ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ ફળ આપશે. નોકરી વેપારમાં પ્રગતિ થશે. મનગમતું પ્રમોશન મળી શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. કૌટુંબિક સંપત્તિથી લાભ થશે. ઘરમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. નવી યોજનાઓ પર કામ કરવા માટે સારો સમય છે.
સિંહ રાશિ
કેતુનું નક્ષત્ર પદ ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુભ ફળદાયી રહેશે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિના યોગ બનશે. નેટવર્કનો વિસ્તાર થશે. કેટલાક લોકો લીડરશીપના રોલમાં આવી શકે છે. નવા સ્ત્રોતોથી પૈસા આવશે. પરંતુ ધ્યાન રહે કે બેકાબૂ થઈને ફાલતું ખર્ચા ન કરવા. લાંબા અંતરની મુસાફરી થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે કેતુ ગ્રહનું નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન સાહસ અને પરાક્રમ વધારનારું રહી શકે છે. જો તમે જોખમવાળા કામ કરશો તો તેમાં કેટલાક લોકોને ફાયદો પણ થઈ શકે છે. અટકેલા કામ પાર પડી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. સન્માન મળશે. કોશિશ કરશો તો આ સમય દરમિયાન કરજમાંથી મુક્તિ પણ મળી શકે છે.
Disclaimer:
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
