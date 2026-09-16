/81 દિવસ સુધી આ રાશિઓ પર ખુબ થશે પૈસાનો વરસાદ! સિંહમાં કેતુની ઉલ્ટી ચાલ મહાલાભ કરાવશે

માયાવી ગ્રહ કેતુ હાલ સિંહ રાશિમાં છે. કેતુનું આ સિંહ રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ભાગ્યશાળી રહી શકે છે કારણ કે કેતુની સાથે સાથે સૂર્યનો પણ પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે જેનાથી માલામાલ થવાના ચાન્સ છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કેતુને માયાવી કે રહસ્યમયી, પાપી ગ્રહ ગણવામાં આવે છે જો કે કેતુ મોક્ષના કારક પણ ગણાય છે. હાલ કેતુ સિંહ રાશિમાં છે. સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય છે. વર્ષના છેલ્લા મહિના સુધી કેતુ સિંહ રાશિમાં હશે. આગામી 81 દિવસ સુધી માયાવી ગ્રહ કેતુ સિંહ રાશિમાં જ રહેશે. કેતુ હંમેશા ઉલ્ટી ચાલમાં ગોચર કરે છે. હિન્દુ પંચાંગ મુજબ સિંહ રાશિમાં કેતુનું ગોચર 5 ડિસેમ્બર સાંજે 7.28 સુધી રહેશે. કેતુના આ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓ પર કેતુની સાથે સાથે સૂર્યનો પણ પ્રભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. જાણો આ સમય દરમિયાન કોનું ભાગ્ય પલટાઈ શકે છે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે કેતુનું આ સિંહ રાશિમાં ગોચર લાભકારી સમય ગણાઈ રહ્યો છે. આવક વધવાની શક્યતા છે. ઘર પરિવારમાં ખુશનુમા માહોલ રહેશે. વેપારમાં તમને નફો થશે. મન ખુશ રહેશે.
મિથુન રાશિમાં કેતુનું ગોચર આ રાશિવાળા માટે પોઝિટિવ સમય ગણાઈ રહ્યો છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. કરિયરમાં નવો મુકામ હાંસલ કરવાની ભરપૂર તકો મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા રાશિવાળા માટે કેતુનું આ ગોચર શાનદાર સમય ગણાઈ શકાય. વેપારની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમય શુભ છે. સંતાન સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહે.
મીન રાશિના જાતકો માટે પણ કેતુનું આ ગોચર ફાયદાકારક રહી શકે છે. ધનની આવકના યોગ બની રહ્યા છે. પરંતુ ખર્ચા પર પકડ જાળવવી પડશે. સિંગલ લોકોની લાઈફમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિની એન્ટ્રી થઈ શકે છે.
જો કેતુ ગ્રહથી તમને અશુભ ફળ મળતા હોય તો ગણેશજીની વિધિવત પૂજા કરો. કેતુ ગ્રહને મજબૂત કરવા માટે કાળા કૂતરાને રોટલી ખવડાવો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)