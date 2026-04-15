Ketu Gochar 2026: 20 એપ્રિલે કેતુની ચાલમાં પરિવર્તન, 8 મહિના આ જાતકોને મોજે-મોજ, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો
Ketu in Magha Nakshatra: 20 એપ્રિલે કેતુનું સ્પષ્ટ નક્ષત્ર પરિવર્તન થવાનું છે. આ દિવસે કેતુ પોતાના જ નક્ષત્ર મેધામાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષ પ્રમાણે કેતુનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થવાનું છે.
Ketu Gochar: 20 એપ્રિલે માયાવી ગ્રહ કેતુનું સ્પષ્ટ નક્ષત્ર પરિવર્તન થવાનું છે. કેતુ 20 એપ્રિલે બપોરે 1 કલાક 40 મિનિટ પર મધા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. પછી 5 ડિસેમ્બર 2026 સુધી અહીં રહશે અને ત્યારબાદ અશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષાચાર્યોનું કહેવું છે કે કેતુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ત્રણ રાશિના જાતકોને 8 મહિના સુધી જબરદસ્ત લાભ આપી શકે છે. આ રાશિઓને કરિયર, કારોબાર, ધન અને અંગત જીવનમાં સારા ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
નોકરિયાત લોકોના જીવનમાં કેટલાક સારા સુધાર આવશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. પ્રોફેશનલ મોર્ચા પર તમને કેટલીક નવી અને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. વેપારી વર્ગને નવા ગ્રાહકોથી લાભ થશે. આ સિવાય લાંબા સમયથી અટવાયેલા કાર્યો પૂરા થવા લાગશે. ઘર-પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે.
કર્ક રાશિ
વર્ષના અંત સુધી કર્ક રાશિના જાતકોને કોઈ નુકસાન થશે નહીં. કેતુને કારણે તમને જે કાર્યોમાં સમસ્યા આવી રહી હતી, તે દૂર થશે. ધન પ્રાપ્તિમાં અચાનક લાભની તક તમને મળશે. તમારી આવક ન માત્ર વધશે, પરંતુ હાથમાં પૈસા ટકશે. કુલ મળીને જોઈએ તો તમારૂ બેંક બેલેન્સ વધવાનું છે. જૂના દેવામાંથી રાહત મળશે. સંબંધોમાં સુધાર થશે. જે મિત્રો-સંબંધિઓ તમારાથી દૂર હતા, તે આ દરમિયાન નજીક આવી શકે છે.
સિંહ રાશિ
કેતુનું સ્રષ્ટ નક્ષત્ર પરિવર્તન સિંહ રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામ આપશે. પ્રોફેશનલ જીવનમાં તમને એક અલગ ઓળખ મળશે. કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠોનો સહયોગ મળશે. જૂના રોકાણથી ખુબ લાભ થશે. આ દરમિયાન નવું ઘર કે વાહન ખરીદવાનું સપનું પુરૂ થઈ શકે છે. હરવા-ફરવાની ઘણી તક તમને મળવાની છે. આત્મવિશ્વાસ આ દરમિયાન સારો રહેશે. તમને માનસિક ચિંતાથી મુક્તિ મળશે. પરિવારનો સહયોગ તમને મળશે.
ઉપાય
કેતુના મધા નક્ષત્રમાં રહેવા દરમિયાન જો તમે વધુ લાભ મેળવવા ઈચ્છો છો તો ખાસ ઉપાય કરો. દરરોજ સવારે પૂજા-પાઠ કરો અને ત્યારબાદ ૐ કેં કેતવે નમઃ મંત્રનો જાપ કરો. ત્યારબાદ કાળા કે સફેદ કુતરાને રોટલી ખવળાવો. ગરીબ લોકોને ભોજન કે વસ્તુનું દાન કરો. આ દરમિયાન તમે છત્તીર, ચપલ કે ગરમીમાં કામ આવતી કોઈ વસ્તુનું પણ દાન કરી શકો છો.
