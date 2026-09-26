/આગામી 71 દિવસ આ રાશિવાળા માટે વરદાન જેવા, રહસ્યમયી કેતુ કરાવશે લાભ જ લાભ!

કેતુ હાલ સિંહ રાશિમાં છે અને આ સાથે જ મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર કરે છે. કેતુ આ દરમિયાન કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો.
વૈદિક જ્યોતિષમાં કેતુ સામાન્ય રીતે છાયા ગ્રહ, રહસ્યમયી ગ્રહ કે પાપી ગ્રહ તરીકે પણ ઓળખાય છે. હાલ કેતુ સિંહ રાશિમાં બિરાજમાન છે તથા મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર કરે છે. કેતુ પોતે મઘા નક્ષત્રના સ્વામી પણ છે. કેતુ આ નક્ષત્રના અલગ અલગ પદમાં 5 ડિેસેમ્બર સુધી ગોચર કરશે. આ સમયગાળો કઈ રાશિઓ માટે પોઝિટિવ અસર દેખાડશે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિના જાતકોને કેતુનું આ નક્ષત્ર ગોચર ફાયદાકારક રહેશે. ખાસ કરીને વેપાર કરતા લોકોને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. પૈસાની સ્થિતિ મજબૂત થશે અને આગળ પૈસામાં વધારો થઈ શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશનના ચાન્સ છે. નવી જવાબદારી મળશે તો મન ખુશ રહેશે અને શાંત પણ રહેશે.
ધનુ રાશિના જાતકોને પણ કેતુનું આ ગોચર ફાયદો કરાવશે. કોર્ટ કચેરીના મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. ઘરમાં સુખ શાંતિ રહેશે. મન પણ ખુશ રહેશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે.
કેતુનું મઘા નક્ષત્ર ગોચર સિંહ રાશિવાળાને પણ ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. આ રાશિના જાતકો માટે બધુ પોઝિટિવ જણાશે. જોઈ કોઈ સ્ટ્રેસ હશે તો તે દૂર થશે. બધા કામ બનતા જોવા મળશે.
મીન રાશિવાળા માટે આગામી 71 દિવસ પોઝિટિવ રહેશે. વેપાર કરતા જાતકોને લાભ થશે. કામ આગળ વધશે અને કોઈ નવી ડીલ કે પ્રોજેક્ટ હાથ લાગી શકે છે. લવ લાઈફ સંબંધિત સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવતો જોવા મળશે.
71 દિવસ સુધી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને ચારેકોરથી લાભ થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકો જે કામમાં હાથ નાખશે તેમાં સફળતા મળી શકે છે. બધા કામ બનતા જશે અને મૂંઝવણો દૂર થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)