કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ 5 રાશિઓ માટે અત્યંત અશુભ, વધશે મુશ્કેલીઓ અને કરશે ધનોતપનોત!
Ketu Nakshatra Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન એક ખૂબ જ પ્રભાવશાળી ખગોળીય ઘટના માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, માયાવી ગ્રહ કેતુ 22 એપ્રિલ 2026ના રોજ મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આવી સ્થિતિમાં કેતુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ 5 રાશિઓ માટે અશુભ રહેશે, ચાલો જાણીએ.
પોતાના જ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે કેતુ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, જ્યારે રહસ્યમય ગ્રહ કેતુ 22 એપ્રિલ 2026ના રોજ કેતુની જ માલિકીના મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે તેનો પ્રભેર ભારે હશે. મઘા નક્ષત્ર પિતૃઓ અને સત્તા સાથે સંબંધિત છે, તેથી કેતુનો મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ઘણી રાશિઓ માટે ઉથલપાથલ ભરેલું હોઈ શકે છે. આ 5 રાશિઓ પર કેતુના નક્ષત્ર પરિવર્તનની નકારાત્મક અસર પડશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે કેતુનું મઘામાં પ્રવેશ કરવો માનસિક ભ્રમની સ્થિતિ પેદા કરી શકે છે. કેતુની અશુભ અસરથી કાર્યોમાં બિનજરૂરી વિલંબ અને સંતાન પક્ષને લઈને ચિંતા વધી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં ગેરસમજ થવાના સંકેત છે. ઉતાવળમાં કોઈ પણ રોકાણ ન કરવું, અન્યથા ભારે નુકસાન થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર પારિવારિક કલેહનું કારણ બની શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથે વૈચારિક મતભેદ થઈ શકે છે. સાહસ અને પરાક્રમમાં ઘટાડો અનુભવાશે, જેના કારણે બનતા કામ બગડી શકે છે. આ દરમિયાન વાતચીતમાં સ્પષ્ટતા રાખવી અને વિવાદોથી દૂર રહેવું.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્ય અને છુપા દુશ્મનોથી સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. અચાનક આવતા ખર્ચ તમારા બજેટને બગાડી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ સાથે અણબનાવની સ્થિતિ બની શકે છે. સેહત પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખવી અને દેવું લેવાનું ટાળવું.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિનો સ્વામી મંગળ છે અને કેતુનો પ્રભાવ પણ મંગળ જેવો હોય છે, પરંતુ મઘા નક્ષત્રમાં કેતુનો પ્રવેશ તમારા કરિયરમાં અસ્થિરતા લાવી શકે છે. નોકરીમાં સ્થાન પરિવર્તન કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે મનમોટાવની શક્યતા છે. પિતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા રહી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં ધીરજ રાખવી.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર માનસિક અશાંતિ પેદા કરી શકે છે. વ્યર્થની દોડધામ અને કાનૂની બાબતોમાં ફસાવવાના સંકેત છે. આર્થિક રીતે નુકસાનની શક્યતા રહેશે. રોકાણ સંબંધિત નિર્ણયો નિષ્ણાતની સલાહ વિના ન લેવા, અન્યથા મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે.
Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
