29 માર્ચે માઘ નક્ષત્રમાં કેતુ કરશે પ્રવેશ, આ 3 રાશિના જાતકોને થશે અચાનક ધનલાભ !

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : 29 માર્ચ, 2026ના રોજ કેતુ માઘ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, આ ગોચર મેષ, સિંહ અને ધન રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક અસર કરી શકે છે. આ રાશિના લોકોને કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અને નાણાકીય લાભ મળી શકે છે.
 

Updated:Mar 23, 2026, 05:08 PM IST

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર 29 માર્ચના રોજ કેતુ તેના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન કરવાનો છે. આ દિવસે કેતુ તેના પોતાના નક્ષત્ર માઘમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર દ્વારા કેતુનું ગોચર ચોક્કસ રાશિના વ્યક્તિઓના જીવન પર ખૂબ જ સકારાત્મક પ્રભાવ પાડશે.

સિંહ રાશિ 

સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે કેતુનું ગોચર નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી શુભ સાબિત થશે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો આકાર લઈ રહી છે. વ્યવસાયિક નફામાં વધારો થશે. તમે તમારા ભૂતકાળના રોકાણોમાંથી સફળતાપૂર્વક સારું વળતર મેળવશો. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. દરેક પ્રયાસમાં ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. નવી નોકરી મેળવવાની પણ શક્યતા છે. 

ધન રાશિ 

ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે પણ નક્ષત્ર દ્વારા કેતુનું ગોચર ફાયદાકારક જણાય છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થવાની સંભાવના છે. તમારા કારકિર્દીમાં નવા સીમાચિહ્નો પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ સંભાવના છે. આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં તમારી રુચિ વધુ તીવ્ર બની શકે છે. તમે તમારા કામના સંદર્ભમાં વિદેશ યાત્રા પણ કરી શકો છો. વ્યાવસાયિકો કોઈ મોટો સોદો કરી શકે છે.   

મેષ રાશિ 

મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે કેતુનું ગોચર ખૂબ જ સકારાત્મક લાગે છે. તમારી કારકિર્દીમાં નવી તકો ઉભરી આવશે. વ્યવસાયમાં, અચાનક અને નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમે તમારા રોકાણોમાંથી સારું વળતર મેળવવામાં સફળ થશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં આવશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

