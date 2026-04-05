ડિસેમ્બર સુધી આ રાશિના જાતકોના દિવસો અતિ ભારે! ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન, કેતુ વધારશે મુશ્કેલી

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોડિસેમ્બર સુધી આ રાશિના જાતકોના દિવસો અતિ ભારે! ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન, કેતુ વધારશે મુશ્કેલી

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો વધારી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય નુકસાન, અચાનક ખર્ચ અને માનસિક તણાવ જેવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ શકે છે. રોકાણો અને મોટા નિર્ણયો લેતી વખતે ખાસ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. 
 

Updated:Apr 05, 2026, 11:59 AM IST

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, કેતુએ 29 માર્ચ 2026ના રોજ મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને આ ગોચર 5 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, કેતુને અશુભ ગ્રહ માનવામાં આવે છે, તેથી તેનો પ્રભાવ ચોક્કસ રાશિઓ માટે મુશ્કેલીકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન નાણાકીય બાબતોમાં ખાસ કરીને સાવધાની રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે અચાનક ખર્ચ અથવા નુકસાનના સંકેતો છે. 

વૃષભ રાશિ 

વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ આ સમયગાળા દરમિયાન તેમના સ્વાસ્થ્ય અને નાણાકીય બાબતો પર ખૂબ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. ખર્ચ અણધારી રીતે વધી શકે છે અને યોજનાઓ ખોટી પડી શકે છે. કામના દબાણથી માનસિક થાક લાગી શકે છે. કોઈપણ નિર્ણય લેવામાં ઉતાવળ ન કરો.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો થોડો પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. વ્યાવસાયિક પ્રયાસોમાં અવરોધો આવી શકે છે અને નાણાકીય બાબતોમાં વધઘટ જોવા મળી શકે છે. મોટા રોકાણો અથવા નોંધપાત્ર ખર્ચાઓ ટાળવા માટે સમજદારી રહેશે. નજીવી બાબતોને કારણે પરિવારમાં તણાવ પણ વધી શકે છે તેથી ધીરજ રાખો.  

ધન રાશિ 

ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓને આ સમય દરમિયાન અણધારી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નાણાકીય નુકસાન અથવા ખર્ચમાં અચાનક વધારો શક્ય છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા મુસાફરી યોજનાઓ અંગે અવરોધો ઉભા થઈ શકે છે. પરિવારમાં પણ તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ પ્રવર્તી શકે છે. તેથી દરેક પગલું કાળજીપૂર્વક વિચારીને લેવું.  

મીન રાશિ

મીન રાશિના લોકો માટે આ સમયગાળો થોડો અસ્થિર રહી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે અને રોકાણમાં નુકસાન થવાની સંભાવના છે. તમે તમારા મનમાં બેચેની અથવા મૂંઝવણ અનુભવી શકો છો. સંબંધોમાં અંતર અથવા ગેરસમજ પણ ઊભી થઈ શકે છે. તેથી સંયમ જાળવવો જરૂરી છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Ketu Nakshatra Parivartan 2026Ketu Transit 2026Magha Nakshatra KetuRashifal

