કેતુ બદલશે નક્ષત્ર, આ 3 રાશિઓનો શરૂ થશે સુવર્ણકાળ, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો !
Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : કેતુ 2 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ માઘ નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે, જે આ 3 રાશિના જાતકો માટે નવી સંભાવનાઓ અને લાભની તકો ઉભી કરશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : જ્યારે પણ કેતુ તેની ચાલ બદલે છે અથવા તેનું નક્ષત્ર બદલે છે, ત્યારે તેની અસર બધી 12 રાશિઓ પર અલગ અલગ રીતે જોવા મળે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 2 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ કેતુ મઘા નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. આ પરિવર્તન આ 3 રાશિઓ માટે નવી તકો લાવી શકે છે, ત્યારે કઈ રાશિઓને આ પરિવર્તનથી શુભ સંકેતો મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ પરિવર્તન પ્રગતિનો સંકેત આપી શકે છે. તમારી મહેનતનું ફળ મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે, ખાસ કરીને તમારા વ્યવસાય સંબંધિત બાબતોમાં. તમારા પ્રયત્નોની પ્રશંસા થવાની સંભાવના છે અને તમને નવી તકો પણ મળી શકે છે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે કેતુનું નક્ષત્રમાં સ્થાનાંતરણ ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં તમારી સ્થિતિ મજબૂત થવાની સંભાવના છે. તમને વરિષ્ઠ લોકો અથવા તમારા બોસ તરફથી સમર્થન મળશે. તમને તમારા પરિવાર સંબંધિત કેટલાક સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે.
ધન રાશિ
કેતુનું આ ગોચર ધન રાશિના વ્યક્તિઓ માટે અનુકૂળ તકો લાવી શકે છે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો અથવા ઇન્ટરવ્યૂની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળો તમારા પક્ષમાં કામ કરે તેવી શક્યતા છે. કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ ઊંચો રહેશે અને તમે સકારાત્મક પરિણામોની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમારા અંગત જીવનમાં પણ ખુશી રહેશે. કેટલાક લોકો માટે, નવી મિલકત અથવા વાહન મેળવવાના સંકેતો પણ છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
