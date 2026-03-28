ગણતરીના કલાકોમાં પાપી ગ્રહ કેતુ બનશે વધુ શક્તિશાળી, 3 રાશિવાળાને છપ્પરફાડ ધનલાભના યોગ, માન-સન્માન વધશે
Ketu Gochar: વૈદિક શાસ્ત્રમાં કેતુને રહસ્યમય ગ્રહ તરીકે ગણવામાં આવે છે. કેતુને એક રાશિમાં ફરીથી જવામાં લગભગ 18 મહિના લાગે છે પરંતુ વચ્ચે વચ્ચે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે. કેતુ હાલ સિંહ રાશિ અને પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરે છે. જ્યારે 29 માર્ચે કેતુ નક્ષત્ર બદલીને મઘામાં પ્રવેશ કરશે. કેતુના આ નક્ષત્રમાં જવાથી કેટલીક રાશિઓને ભારે ફાયદો થઈ શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ કેતુ 29 માર્ચ 2026ના રોજ રવિવારે સવારે 4.49 કલાકે મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 5 ડિસેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાના જ નક્ષત્રમાં આવે તો તે ખુબ શક્તિશાળી બનશે. આથી કેતુનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં જવું એ લાભકારી ગણાઈ રહ્યું છે. કેતુ એક એવો ગ્રહ છે જે તમારી કુંડળીમાં શુભ સ્થિતિમાં હોય તો તે ઉચ્ચ સ્તર આપે છે. કેતુને મોક્ષ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને આધ્યાત્મના કારક ગણવામાં આવે છે. પરંતુ કેતુની અશુભ સ્થિતિ જીવનમાં અનેક ઉત્પાત લાવે છે જેમ કે રોગ, પૈસાનું નુકસાન, દોષ. નોકરી બિઝનેસમાં નુકસાન કે દુર્ઘટના ઘટી શકે છે. જાણો કઈ રાશિવાળાને કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ફાયદો કરાવી શકે છે.
મકર રાશિ
કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં જવું એ મકર રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. કેતુ આ રાશિના અષ્ટમ ભાવમાં રહેશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં ફાયદો થઈ શકે છે. જીવનમાં લાંબા સમયતી ચાલતી પરેશાનીઓ દૂર થઈ શકે છે. નોકરીયાતોને લાભ થઈ શકે છે. ધર્મ અને આધ્યાત્મ તરફ તમારો ઝૂકાવ વધી શકે છે. રિસર્ચ, ડેટા એનાલિસિસ, ઓડિટ કે પછી જ્યોતિષના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જાતકોને લાભ થઈ શકે છે. કેતુના કારણે અટકાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિ મળવાના પણ ચાન્સ છે. અચાનક ધનલાભ થઈ શકે. આધ્યાત્મિક થશો.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં ફાયદો થઈ શકે છે. આ રાશિના દશમ ભાવમાં કેતુ ગોચર કરશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને નોકરી અને બિઝનેસના ક્ષેત્રમાં ઘણો લાભ થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને કરિયરના ક્ષેત્રમાં ખુબ લાભ મળવાની સાથે સાથે પદ પ્રતિષ્ઠા અને સફળતા મળી શકે છે. સરકારી કામોમાં સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ કામોમાં ફાયદો થઈ શકે છે. જીવનના અનેક કષ્ટો દૂર થઈ શકે છે. સમાજમાં માન સન્માનનો વધારો થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહી શકે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થાય. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે. પૈતૃક સંપત્તિ પણ મળી શકે. તમારા કામમાં ગોપનિયતા જાળવી રાખો. જેનાથી વધુ લાભ થઈ શકે.
ધનુ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે કેતુનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં જવું લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિના નવમ ભાવમાં કેતુ ગોચર કરવાના છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં ફાયદો થઈ શકે છે. કેતુના કારણે તમારા ભાગ્યમાં વધારો થઈ શકે છે. આધ્યાત્મ તરફ ઝૂકાવ વધી શકે છે. તમારી રાશિના સ્વામી ગુરુ બૃહસ્પતિ સાતમા ભાવમાં બેઠા છે. આવામાં ગુરુ બૃહસ્પતિના કારણે તમારી આર્થિક સ્થિતિ સારી થવાની સાથે સાથે સમાજમાં માન સન્માન વધી શકે છે. વેપારમાં લાભ થઈ શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
