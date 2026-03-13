Ketu Gochar: પાપી ગ્રહ કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર આ રાશિવાળા માટે ખજાનો ખોલશે, આવકના સ્ત્રોત વધશે!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોKetu Gochar: પાપી ગ્રહ કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર આ રાશિવાળા માટે ખજાનો ખોલશે, આવકના સ્ત્રોત વધશે!

વૈદિક પંચાંગ મુજબ કેતુ 29 માર્ચ 2026ના રોજ રવિવારે સવારે 4.49 કલાકે મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. 5 ડિસેમ્બર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. ત્યારબાદ અશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. કેતુ મોક્ષનો ગ્રહ, પાછલા જન્મના કર્મોનું ફળ આપનાર પણ ગણાય છે. જે વ્યક્તિને આત્મજ્ઞાન, આત્મચિંતન કરવામાં મદદ કરે છે. મઘા નક્ષત્રમાં કેતુના આવવાથી કેટલીક રાશિના જાતકો પોતાના વ્યક્તિત્વ પર ધ્યાન આપશે આ ઉપરાંત અહંકાર  છોડીને પોતાના જીવનના વાસ્તવિક ઉદ્દેશને સમજવાની કોશિશ કરશે. 

Updated:Mar 13, 2026, 01:36 PM IST

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કેતુની ગણતરી છાયા ગ્રહ કે પાપી ગ્રહ, રહસ્યમયી ગ્રહ તરીકે થાય છે. કેતુ છાયા ગ્રહ હોવા છતાં એક વિશેષ ગ્રહ તરીકે ગણતરી ધરાવે છે. હાલ  કેતુ સિંહ રાશિમાં છે. રાશિની સાથે સાથે નક્ષત્ર પણ બદલતા રહે છે. જેની અસર તમામ રાશિઓ પર થતી હોય છે. કેતુને ધ્યાન અને આધ્યાત્મના કારક ગ્રહ ગણવામાં આવે છે જે 29 માર્ચના રોજ મઘા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. કેતુને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પૂર્વ જન્મના કર્મોનું ફળ આપનાર ગ્રહ પણ ગણવામાં આવે છે. આવામાં કેતુની સ્થિતિમા ફેરફાર અનેક રાશિના જાતકો પર અસર કરી શકે છે. જે લોકોની કુંડળીમાં કેતુની મહાદશા કે અંતર્દશા ચાલતી હોય તો હીલિંગ, ચિકિત્સા, યોગ, કન્સલ્ટેશન સંબંધિત ક્ષેત્રોના જાતકો પર પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના ત્રીજા ભાવમાં કેતુ બિરાજમાન થશે. જે સાહસ, સંચાર અને મુસાફરી સંબંધિત ગણાય છે. આ ઉપરાંત આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં ગુરુ માર્ગી અવસ્થામાં હશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. આધ્યાત્મ તરફ વળશો. અનેક તીર્થ યાત્રાઓ કરી શકો છો. જીવનમાં ખુશીઓ વધશે. લગ્નજીવનમાં થોડા સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.   

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં ગોચર કેટલાક મામલે લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિમાં કેતુ બારમા ભાવમાં રહેશે. આ  ભાવ મોક્ષ, આધ્યાત્મ અને વિદેશી વસ્તુઓ સંબંધિત  ગણાય છે. આામાં કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં જવાથી આ રાશિના જાતકો આધ્યાત્મ તરફ ઝૂકી શકે છે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સૌથી વધુ થઈ શકે છે. ધ્યાન અને સાધનમાં તમારો વધુ સમય જશે. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે  કેતુનુ મઘા નક્ષત્રમાં જવું અનેક રીતે લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિમાં કેતુ અગિયારમાં ભાવમાં રહેશે. આ ભાવને આવક અને મિત્રો સંબંધિત ગણવામાં આવે છે. આવામાં કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં જવાથી આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી પરેશાનીઓ દૂર થઈ શકે છે. જો કે મિત્રો સાથેના સંબધોમાં સાચવવું પડશે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે કેતુનું મઘા નક્ષત્રમાં જવું લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિમાં કેતુ દસમા ભાવમાં રહેશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને કરિયરની સાથે સાથે કર્મના ક્ષેત્રે પણ પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. કરિયરની વાત કરીએ તો અનેક મોટા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. નવી નોકરી મળી શકે કે પછી મનગમતી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થઈ શકે. નવી જવાબદારીઓ મળી શકે. સલાહકાર, ચિકિત્સક કે પછી આધ્યાત્મ સંબંધિત જાતકોને વિશેષ  લાભ મળી શકે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

